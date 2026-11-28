Theo Bộ Tài chính, ngày 27/11, Moody’s nâng xếp hạng nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ Ba2 lên Ba1, triển vọng "Ổn định". Theo thang xếp hạng của Moody’s, Việt Nam hiện chỉ còn cách mức đầu tư (Investment Grade) một bậc.

Đồng thời, tổ chức này cũng nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả chính sách và quá trình chuyển dịch của nền kinh tế Việt Nam sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn.

Moody’s ghi nhận Việt Nam đã đẩy nhanh tiến trình cải cách kể từ cuối năm 2024. Những thay đổi đáng chú ý gồm tinh gọn bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, củng cố các thiết chế tư pháp, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng và số hóa dịch vụ công. Theo Moody’s, các chỉ số quản trị của Việt Nam đã cải thiện đáng kể và tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm cao hơn. Bên cạnh yếu tố thể chế, tổ chức này đánh giá các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng và công nghệ đang hỗ trợ Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất.

Dòng vốn FDI cũng tiếp tục là một điểm tựa, với xu hướng ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Trong 10 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký tăng 74% so với cùng kỳ. GDP thực tế của Việt Nam tăng hơn 9% trong 9 tháng đầu năm, cao hơn mức tăng 8% của cả năm 2025.

Ở lĩnh vực tài khóa, Moody’s đánh giá nợ Chính phủ ở mức thấp và khả năng trả nợ vững, qua đó tạo dư địa để Việt Nam tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tổ chức này dự báo nợ Chính phủ sẽ tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào năm 2030. Tuy nhiên, mức này vẫn được đánh giá là “vừa phải” nhờ tăng trưởng kinh tế cao và chính sách quản lý nợ thận trọng.

Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam được đánh giá tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Moody’s đồng thời ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu cải thiện.

Theo Bộ Tài chính, việc Moody’s nâng hạng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn để Việt Nam huy động các nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước Moody’s, ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information (R&I) cũng đã nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên nhóm đầu tư theo thang xếp hạng của tổ chức này.