Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên Ba1, tiến sát ngưỡng Đầu tư

Cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng

Cùng với quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn, Moody’s nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3. Việc điều chỉnh này phản ánh đánh giá tích cực của tổ chức xếp hạng đối với những cải thiện về chất lượng thể chế và hiệu quả chính sách, cũng như quá trình chuyển dịch nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo Moody’s, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và cơ cấu kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam. Trong đánh giá về những yếu tố dẫn đến quyết định lần này, Moody’s xác định quản trị, thông qua cam kết cải cách thể chế, là động lực chính của việc nâng hạng.

Moody’s đánh giá tiến trình cải cách thể chế tại Việt Nam được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024. Những nội dung được tổ chức này ghi nhận gồm sắp xếp lại bộ máy hành chính; tinh gọn các bộ, ngành và chính quyền địa phương; tăng cường các thiết chế tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Các chỉ số quản trị đã cải thiện đáng kể, tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng cao hơn. Trên cơ sở đó, Moody’s xem cam kết cải cách thể chế là yếu tố quản trị chủ đạo trong lần nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.

Về kinh tế, Moody’s nhận định các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển khu vực tư nhân đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi. Cùng với đó, việc phát triển thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được tổ chức này nêu trong nhóm chính sách hỗ trợ Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục mạnh mẽ và ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GDP thực tế đạt 9%, cao hơn mức 8% của cả năm 2025. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Nợ Chính phủ ở mức thấp, triển vọng duy trì Ổn định

Về tài khóa, Moody’s tiếp tục đánh giá nợ Chính phủ của Việt Nam ở mức thấp, cùng khả năng trả nợ vững chắc. Theo tổ chức này, những yếu tố trên tạo dư địa để Chính phủ tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

Moody’s dự báo tỷ lệ nợ Chính phủ/GDP của Việt Nam tăng dần từ khoảng 30% năm 2026 lên khoảng 35% vào cuối thập kỷ. Tuy nhiên, mức nợ này vẫn được đánh giá là vừa phải, trong bối cảnh tăng trưởng GDP danh nghĩa cao và công tác quản lý nợ được duy trì thận trọng. Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Moody’s cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu cải thiện.

Theo thông cáo báo chí của Moody’s, triển vọng "Ổn định" phản ánh việc tổ chức này cân nhắc cả tiềm năng tiếp tục cải cách thể chế và kinh tế, qua đó tăng cường hiệu quả chính sách và khả năng chống chịu, cùng một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Những vấn đề được nêu gồm chất lượng và tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, việc Moody’s nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam tiếp nối việc tổ chức R&I nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức Đầu tư vào ngày 08/10/2026. Theo nội dung được công bố, việc nâng hạng của Moody’s một lần nữa khẳng định hiệu quả của các cải cách thể chế sâu rộng, nền tảng vĩ mô vững chắc, tăng trưởng cao và an toàn nợ công của Việt Nam.

Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Moody’s và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác. Các cơ quan sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, nhằm bảo đảm việc đánh giá hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thông tin chính xác và cập nhật.