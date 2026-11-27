Moody’s đồng thời nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3. Theo tổ chức này, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã giúp Việt Nam nâng khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Moody’s xác định cải thiện quản trị nhờ cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng. Tiến trình cải cách được đẩy nhanh từ cuối năm 2024 với việc tinh gọn bộ máy hành chính, củng cố các thiết chế tư pháp, tăng cường phòng, chống tham nhũng và số hóa dịch vụ công. Một số chỉ số quản trị của Việt Nam đã tiệm cận các nước có mức xếp hạng cao hơn.

Về kinh tế, Moody’s đánh giá các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn và cơ sở hạ tầng đang hỗ trợ Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng có năng suất cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. GDP thực tăng 9% trong 9 tháng đầu năm 2026, so với mức tăng 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s ghi nhận nợ Chính phủ ở mức thấp và khả năng trả nợ vững chắc, tạo dư địa tăng chi đầu tư hạ tầng. Tổ chức này dự báo nợ Chính phủ tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ, vẫn ở mức vừa phải nhờ tăng trưởng GDP danh nghĩa cao và chính sách quản lý nợ thận trọng.

Triển vọng ổn định phản ánh đánh giá của Moody’s về dư địa cải cách và những vấn đề Việt Nam cần tiếp tục cải thiện, gồm chất lượng và tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật và hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính cũng là những yếu tố Moody’s lưu ý.

Đợt nâng hạng diễn ra sau khi tổ chức xếp hạng R&I đưa Việt Nam lên ngưỡng đầu tư theo thang xếp hạng của mình vào ngày 8-10. Theo Bộ Tài chính, việc Moody’s nâng hạng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Việt Nam huy động vốn dài hạn.