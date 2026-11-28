Theo Bộ Tài chính, việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế và hiệu quả chính sách của Việt Nam, cùng với quá trình chuyển dịch của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn và có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo Moody’s, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam. Đồng thời, Moody’s nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Moody’s đánh giá tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam đã được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024, thông qua việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, tinh gọn các bộ, ngành và chính quyền địa phương, tăng cường các thiết chế tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Các chỉ số quản trị đã cải thiện đáng kể, tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng cao hơn. Moody’s xác định yếu tố quản trị thông qua cam kết cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng này.

Về kinh tế, Moody’s nhận định các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục mạnh mẽ và ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Tăng trưởng GDP thực tế đạt 9% trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức 8% của cả năm 2025, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s tiếp tục ghi nhận nợ Chính phủ ở mức thấp và khả năng trả nợ vững chắc, tạo dư địa để tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển. Mặc dù nợ Chính phủ được dự báo tăng dần từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ, mức nợ này vẫn ở mức vừa phải nhờ tăng trưởng danh nghĩa cao và quá trình quản lý nợ thận trọng được duy trì nhất quán. Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Moody’s cũng ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu cải thiện.

Theo Moody's, triển vọng “ổn định” phản ánh việc cân nhắc giữa tiềm năng tiếp tục cải cách thể chế, kinh tế nhằm tăng hiệu quả chính sách và khả năng chống chịu, với một số vấn đề vẫn cần theo dõi như chất lượng và tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, tiếp nối việc tổ chức R&I nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên mức đầu tư vào ngày 8/10, việc Moody’s nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam tiếp tục cho thấy đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô, tăng trưởng và tình hình nợ công của Việt Nam.

Việc nâng hạng cũng góp phần cải thiện vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế và tạo thuận lợi hơn cho việc huy động nguồn vốn dài hạn.