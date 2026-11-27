Ngày 2711, Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”.

Việc nâng hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả chính sách và quá trình chuyển dịch của nền kinh tế Việt Nam sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn.

Theo Moody’s, thể chế được củng cố, triển vọng tăng trưởng vững chắc và nền kinh tế đa dạng hơn đã nâng cao khả năng hấp thụ các cú sốc của Việt Nam. Tổ chức này đồng thời nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Moody’s đánh giá, tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam được đẩy nhanh kể từ cuối năm 2024 thông qua việc sắp xếp bộ máy hành chính, tinh gọn các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, tăng cường các thiết chế tư pháp, phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh số hóa dịch vụ công, hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Các chỉ số quản trị đã cải thiện đáng kể, tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng cao hơn. Moody’s xác định yếu tố quản trị thông qua cam kết cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng này.

Về kinh tế, các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục mạnh mẽ, ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Tăng trưởng GDP thực tế đạt 9% trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s ghi nhận nợ Chính phủ ở mức thấp, khả năng trả nợ vững chắc, tạo dư địa tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển.

Nợ Chính phủ được dự báo tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ. Tuy nhiên, đây vẫn là mức nợ vừa phải nhờ tăng trưởng danh nghĩa cao và việc duy trì quản lý nợ thận trọng. Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng đã bắt đầu cải thiện.

Triển vọng “Ổn định” phản ánh sự cân nhắc của Moody’s giữa tiềm năng tiếp tục cải cách thể chế, kinh tế và những vấn đề cần quan tâm như chất lượng, tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Theo Bộ Tài chính, tiếp nối việc tổ chức R&I nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức đầu tư ngày 8/10/2026, việc Moody’s nâng hạng tiếp tục khẳng định hiệu quả cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô vững chắc, tăng trưởng cao và an toàn nợ công của Việt Nam.

Qua đó, vị thế tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường quốc tế được củng cố, góp phần tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính cho biết, Bộ và các cơ quan của Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với Moody’s và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công, bảo đảm việc đánh giá hồ sơ tín nhiệm quốc gia dựa trên thông tin chính xác và cập nhật.