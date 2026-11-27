Theo thông tin từ Bộ Tài chính ngày 27/11, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ Ba2 lên Ba1, với triển vọng “Ổn định”.

Động thái này đưa Việt Nam tiến sát ngưỡng xếp hạng đầu tư, chỉ còn cách một bậc theo thang đánh giá của Moody’s. Đồng thời, tổ chức này nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Moody’s chia sẻ quyết định nâng hạng phản ánh những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả chính sách và quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn. Các yếu tố này góp phần củng cố khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những cú sốc bên ngoài.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”.

Đặc biệt, Moody’s đánh giá tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam được đẩy mạnh kể từ cuối năm 2024, thông qua việc tinh gọn bộ máy hành chính, cải thiện hệ thống tư pháp, tăng cường phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh số hóa dịch vụ công. Đây được xác định là động lực chính thúc đẩy lần nâng hạng này.

Về kinh tế, Moody’s ghi nhận các chính sách phát triển khu vực tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng mạnh, tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Đáng chú ý, GDP thực tế của Việt Nam tăng 9% trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức tăng 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm cũng tăng 74% so với cùng kỳ.

Ở khía cạnh tài khóa, Moody’s đánh giá nợ Chính phủ vẫn ở mức thấp, tạo dư địa cho việc gia tăng đầu tư hạ tầng. Tổ chức này dự báo tỷ lệ nợ Chính phủ sẽ tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên 35% GDP vào cuối thập kỷ, song vẫn nằm trong ngưỡng vừa phải nhờ tăng trưởng kinh tế và chính sách quản lý nợ thận trọng.

Dù vậy, Moody’s cũng lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục cải thiện, bao gồm tính minh bạch và chất lượng số liệu, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Trước Moody’s, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I đã nâng Việt Nam lên nhóm đầu tư theo thang điểm của mình vào ngày 8/10.