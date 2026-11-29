Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ Ba2 lên Ba1. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Bộ Tài chính, ngày 27/11, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đã nâng xếp hạng nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ Ba2 lên Ba1. Với kết quả này, Việt Nam chỉ còn cách ngưỡng xếp hạng đầu tư (Investment Grade) của Moody’s một bậc.

Cùng với đó, Moody’s nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Việc cải thiện thứ hạng tín nhiệm có ý nghĩa đối với khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam huy động nguồn lực phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cải cách thể chế tạo động lực nâng hạng

Moody’s xác định những tiến bộ trong quản trị quốc gia và cải cách thể chế là động lực chủ yếu dẫn đến quyết định nâng hạng lần này.

Từ cuối năm 2024, Việt Nam đã đẩy nhanh quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, củng cố thiết chế tư pháp, tăng cường phòng, chống tham nhũng và chuyển đổi số trong quản lý hành chính.

Bên cạnh cải cách bộ máy, các chính sách phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển thị trường vốn và đầu tư cơ sở hạ tầng được Moody’s đánh giá tích cực.

Việt Nam cũng đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, với sự tham gia ngày càng lớn của các ngành công nghệ cao, bán dẫn và điện tử tiên tiến.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP của Việt Nam tăng 9%, cao hơn mức tăng 8% của cả năm 2025. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Hướng tới mục tiêu đạt mức xếp hạng đầu tư vào năm 2030

Về tài khóa, Moody’s đánh giá nợ Chính phủ của Việt Nam vẫn ở mức thấp, khả năng trả nợ được bảo đảm, tạo dư địa để tăng chi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tổ chức này dự báo tỷ lệ nợ Chính phủ so với GDP có thể tăng từ khoảng 30% năm 2026 lên 35% vào cuối thập kỷ. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tương đối thấp nhờ tăng trưởng kinh tế và chính sách quản lý nợ thận trọng. Một số chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam được đánh giá tốt hơn nhiều quốc gia có cùng mức xếp hạng.

Việc duy trì triển vọng ổn định cho thấy Moody’s đánh giá tích cực khả năng tiếp tục cải cách và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần cải thiện tính minh bạch của dữ liệu, chất lượng hệ thống pháp luật, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời kiểm soát rủi ro từ tăng trưởng tín dụng và đòn bẩy tài chính.

Quyết định của Moody’s được đưa ra sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I của Nhật Bản nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức đầu tư vào ngày 8/10/2026.

Trước đó, tại Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 về sửa đổi, bổ sung Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam đạt mức xếp hạng từ Baa3 của Moody’s hoặc BBB- của S&P và Fitch trở lên.

Việc đạt mức xếp hạng đầu tư có thể mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn quốc tế dài hạn, giảm chi phí huy động vốn và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư tổ chức.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công cho các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, phục vụ quá trình đánh giá và cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.