Moody's kêu gọi tăng cường đánh giá rủi ro của tài sản kỹ thuật số

Tuy nhiên, Moody’s Ratings - bộ phận xếp hạng tín nhiệm quốc tế thuộc Tập đoàn Moody's, cảnh báo việc mở rộng loại tài sản này cần đi kèm cơ chế đánh giá rủi ro chặt chẽ, đặc biệt về công nghệ, pháp lý, an ninh mạng và ổn định tài chính.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu bên lề Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc 2026, ngày 8/10, ông Gene Fang - Giám đốc điều hành nhóm xếp hạng tín nhiệm quốc gia và cấp dưới quốc gia khu vực châu Á của Moody’s Ratings, nhận định nhu cầu của các nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số sẽ tiếp tục gia tăng, song việc đánh giá rủi ro vẫn giữ vai trò then chốt.

Theo Moody’s, từ năm 2018 đến nay, tổ chức này đã xếp hạng hơn 45 sản phẩm phát hành kỹ thuật số trên toàn cầu, gồm trái phiếu kỹ thuật số và các quỹ mã hóa, với tổng giá trị hơn 6,9 tỷ USD. Hoạt động phát hành đang tăng nhanh, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Riêng trong năm nay, Moody’s đã xếp hạng khoảng 4 trái phiếu kỹ thuật số do các doanh nghiệp Hàn Quốc phát hành thông qua các công ty con tại Hong Kong.

Ông Fang cho rằng tài sản kỹ thuật số không nên được xem là một loại tài sản hoàn toàn tách biệt khi đánh giá tín nhiệm. Moody’s trước hết áp dụng phương pháp đánh giá tín dụng cơ bản tương tự trái phiếu truyền thống, sau đó bổ sung các tiêu chí liên quan đến cấu trúc kỹ thuật số.

Các yếu tố được xem xét gồm khả năng phục hồi của nền tảng blockchain, lỗ hổng của hợp đồng thông minh, chất lượng kiểm toán và quản trị, rủi ro an ninh mạng và mức độ bảo đảm các quyền pháp lý, kinh tế của nhà đầu tư đối với tài sản được mã hóa. Việc duy trì cùng một thang đánh giá tín nhiệm được cho là giúp nhà đầu tư có thể so sánh trực tiếp mức độ rủi ro giữa chứng khoán truyền thống và chứng khoán được mã hóa.

Moody’s đồng thời cảnh báo những tác động của tài sản kỹ thuật số có thể vượt ra ngoài phạm vi các tổ chức phát hành và nhà đầu tư. Nếu được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các stablecoin neo giá theo USD, loại tài sản này có thể giúp người dân tại những nền kinh tế có lạm phát cao bảo vệ giá trị tài sản. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến cũng có thể gây khó khăn cho ngân hàng trung ương trong quản lý dòng vốn ngoại tệ, kiểm soát vốn và truyền dẫn chính sách tiền tệ.

Đối với Hàn Quốc, vấn đề xây dựng thị trường stablecoin bằng đồng won đang trở thành một chủ đề chính sách đáng chú ý. Các cơ quan quản lý và giới doanh nghiệp vẫn có những quan điểm khác nhau về mô hình vận hành, trong khi các tổ chức tài chính truyền thống và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ủng hộ mô hình do ngân hàng dẫn dắt nhằm hạn chế nguy cơ đối với ổn định tài chính.

Theo ông Fang, Hàn Quốc có lợi thế nhờ nền tảng thể chế tương đối vững mạnh, qua đó có khả năng kiểm soát tốt hơn những rủi ro phát sinh khi tài sản kỹ thuật số được tích hợp sâu vào hệ thống tài chính. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần xây dựng khuôn khổ quản lý toàn diện, cân bằng giữa lợi ích của đổi mới công nghệ với chi phí và những rủi ro đối với các cấu trúc tài chính hiện hữu.

Ông Fang đánh giá các thử nghiệm của doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực trái phiếu kỹ thuật số cho thấy mức độ quan tâm cao đối với công nghệ blockchain và quá trình mã hóa tài sản. Theo ông, năng lực đổi mới sáng tạo mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tạo điều kiện để nước này tiếp tục mở rộng tài sản kỹ thuật số, nếu các rủi ro được nhận diện và quản lý hiệu quả.