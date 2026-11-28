Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên Ba1. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 27/11/2026, Moody’s công bố nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam từ Ba2 lên Ba1. Mức xếp hạng mới đưa Việt Nam tiến thêm một bậc, tiệm cận ngưỡng Đầu tư (Investment Grade).

Cùng đợt đánh giá, tổ chức này nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam lên Baa1, từ Baa2; đồng thời trần xếp hạng ngoại tệ cũng được điều chỉnh từ Ba1 lên Baa3.

Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s về những cải thiện trong chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành chính sách và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Theo tổ chức này, quá trình chuyển dịch sang mô hình kinh tế đa dạng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cũng góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc.

Một trong những cơ sở quan trọng để Moody’s đưa ra quyết định nâng hạng là những thay đổi trong tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước. Từ cuối năm 2024, Việt Nam đã triển khai nhiều bước cải cách, trong đó có việc sắp xếp lại các cơ quan hành chính, tinh gọn bộ máy ở cả cấp trung ương và địa phương.

Bên cạnh đó, các nỗ lực củng cố thiết chế tư pháp, phòng chống tham nhũng và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công cũng được Moody’s ghi nhận. Theo đánh giá của tổ chức này, các chuyển biến về yếu tố quản trị thông qua cam kết cải cách thể chế là động lực chính của lần nâng hạng này.

Dù nâng xếp hạng, Moody’s vẫn duy trì triển vọng “Ổn định”, đồng nghĩa với việc tổ chức này chưa đánh giá các yếu tố tích cực sẽ ngay lập tức loại bỏ những rủi ro còn tồn tại. Chất lượng và độ minh bạch của dữ liệu, tính nhất quán của hệ thống quy định pháp luật, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, tốc độ tăng trưởng tín dụng và mức độ sử dụng đòn bẩy trong hệ thống tài chính vẫn là những vấn đề cần được theo dõi. (Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s)

Ở phương diện kinh tế, tổ chức xếp hạng cho rằng Việt Nam đang có thêm điều kiện để chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và các ngành có trình độ phát triển cao. Những chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân, phát triển thị trường vốn, đầu tư hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là các yếu tố hỗ trợ quá trình chuyển đổi này.

Sức hút đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì. Đáng chú ý, vốn đầu tư ngày càng hướng vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như bán dẫn và điện tử tiên tiến. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP thực tế tăng 9%, vượt mức tăng 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng cũng tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh triển vọng tăng trưởng, tình hình tài khóa và khả năng trả nợ của Chính phủ là những yếu tố tiếp tục hỗ trợ hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam. Moody’s đánh giá tỷ lệ nợ Chính phủ hiện ở mức thấp, qua đó tạo khoảng trống chính sách để tăng nguồn lực cho phát triển hạ tầng và các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tổ chức này dự báo nợ Chính phủ có thể tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ. Tuy nhiên, mức tăng này chưa làm thay đổi đánh giá về tính bền vững của nợ, bởi Việt Nam vẫn có triển vọng tăng trưởng danh nghĩa cao và duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quản lý nợ. So với các quốc gia cùng nhóm xếp hạng, nhiều chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam vẫn có lợi thế.

Tiến độ giải ngân đầu tư công cũng được Moody’s ghi nhận có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đây là yếu tố có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng và các chương trình phát triển ngày càng lớn.

Trước khi Moody’s công bố quyết định nâng hạng, ngày 8/10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I đã đưa Việt Nam lên mức Đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này. Hai quyết định liên tiếp cho thấy đánh giá của các tổ chức xếp hạng quốc tế đối với Việt Nam đang có chuyển biến tích cực, trong đó cải cách thể chế, triển vọng tăng trưởng và khả năng kiểm soát nợ công là những yếu tố đáng chú ý.

Đáng chú ý, mục tiêu cải thiện thứ hạng tín nhiệm quốc gia đã được Chính phủ xác định trong Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030. Theo Quyết định số 1919/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, đề án được sửa đổi, bổ sung với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đạt mức xếp hạng từ Baa3 của Moody’s hoặc BBB- của S&P và Fitch trở lên.

Mục tiêu này được đặt trong tổng thể các chỉ tiêu phát triển kinh tế vĩ mô giai đoạn đến năm 2030. Cụ thể, GDP được định hướng tăng bình quân từ 10% trở lên mỗi năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tương đương khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm 20–22%.

Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm không chỉ mang ý nghĩa về vị thế quốc gia mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận nguồn vốn trên thị trường quốc tế. Thứ hạng càng được cải thiện, điều kiện huy động vốn và chi phí vay có thể càng thuận lợi.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, nhiều nhà đầu tư trái phiếu quốc tế yêu cầu quốc gia phát hành phải được ít nhất hai trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn đánh giá ở mức Đầu tư trước khi xem xét phân bổ vốn. Vì vậy, việc Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng tại Moody’s, S&P và Fitch có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn quốc tế.

Bộ Tài chính đánh giá việc cải thiện thứ hạng tín nhiệm góp phần nâng cao hình ảnh và mức độ tin cậy của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế. Điều này có thể hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn thuận lợi hơn, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế.

Thời gian tới, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục trao đổi với Moody’s và những tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác, đồng thời cập nhật thông tin về kinh tế - xã hội, ngân sách và nợ công. Việc cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời được xác định là một phần quan trọng trong quá trình duy trì và cải thiện hồ sơ tín nhiệm quốc gia.