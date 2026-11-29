Theo Bộ Tài chính, quyết định nâng hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s về những cải thiện trong chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành chính sách và quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.

Moody’s nhận định, thể chế ngày càng được củng cố, triển vọng tăng trưởng tích cực và cơ cấu kinh tế đa dạng hơn đã giúp Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Cùng với việc nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tổ chức này cũng nâng trần xếp hạng nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Về thể chế, Moody’s đánh giá tiến trình cải cách tại Việt Nam được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024, với trọng tâm là sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, các bộ, ngành và chính quyền địa phương; củng cố thiết chế tư pháp; tăng cường phòng, chống tham nhũng; đồng thời đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cảng Cửa Lò. (Nguồn: VnEconomy)

Những nỗ lực này góp phần cải thiện đáng kể các chỉ số quản trị, đưa Việt Nam tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm cao hơn. Theo Moody’s, cam kết cải cách thể chế và nâng cao chất lượng quản trị là động lực chính thúc đẩy quyết định nâng hạng lần này.

Về triển vọng kinh tế, Moody’s ghi nhận các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng có năng suất và trình độ cao hơn.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì tích cực, ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Theo số liệu được công bố, tăng trưởng GDP thực tế đạt 9% trong 9 tháng năm 2026, cao hơn mức 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ.

Về tài khóa, Moody’s tiếp tục đánh giá tích cực mức nợ Chính phủ thấp và khả năng trả nợ vững chắc của Việt Nam. Đây là những yếu tố tạo dư địa để Chính phủ tăng chi đầu tư cho cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế.

Mặc dù tỷ lệ nợ Chính phủ được dự báo tăng từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ, Moody’s cho rằng mức này vẫn nằm trong ngưỡng vừa phải, nhờ tốc độ tăng trưởng danh nghĩa cao và chính sách quản lý nợ thận trọng. Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục duy trì tốt hơn nhiều quốc gia cùng mức xếp hạng.

Bên cạnh đó, Moody’s ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam đã bắt đầu được cải thiện, góp phần hỗ trợ tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Việc được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm lên Ba1 đánh dấu bước tiến mới trong đánh giá của các tổ chức quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam, đồng thời phản ánh những chuyển biến trong cải cách thể chế, điều hành chính sách và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô.