Mont Blanc - điểm đến du lịch hấp dẫn giữa lòng dãy Alps

Với những đỉnh núi phủ tuyết, sông băng hùng vĩ, thung lũng xanh và các ngôi làng miền núi đặc trưng, khu vực này không chỉ là biểu tượng cảnh quan của nước Pháp mà còn là trung tâm du lịch quan trọng của vùng Haute-Savoie.

Khu vực núi Mont Blanc nhìn từ hồ Blanc.

Mont Blanc, có nghĩa là "Núi Trắng", là đỉnh cao nhất dãy Alps và Tây Âu, với độ cao được xác định gần đây nhất là 4.805,59 mét. Khu vực núi trải rộng giữa Pháp, Italy và Thụy Sĩ, trong đó thung lũng Chamonix thuộc Pháp là một trong những điểm đến nổi bật. Nằm dưới chân núi, thị trấn Chamonix-Mont-Blanc nổi tiếng với các hoạt động leo núi, trượt tuyết, đi bộ đường dài và khám phá thiên nhiên.

Một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất là Aiguille du Midi, đỉnh núi cao 3.842 mét có thể tiếp cận bằng cáp treo từ trung tâm Chamonix. Chỉ trong khoảng 20 phút, du khách được đưa lên độ cao hơn 3.800 mét để chiêm ngưỡng toàn cảnh dãy Alps của Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Điểm nhấn tại đây là "Pas dans le Vide" - khoang kính trong suốt nhô ra khỏi vách núi, cho phép khách tham quan ngắm nhìn vực sâu hơn 1.000 m bên dưới.

Một trải nghiệm khác là hành trình đến Mer de Glace, dòng sông băng lớn nhất nước Pháp, dài khoảng 7 km. Du khách có thể đi tàu bánh răng Montenvers từ Chamonix lên độ cao 1.913 mét, nơi có tầm nhìn bao quát dòng sông băng cùng những đỉnh núi Drus và Grandes Jorasses. Khu vực này còn có hang băng được tạo hình hằng năm và Glaciorium, không gian trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, lịch sử và những biến đổi của sông băng.

Khu vực sông băng trên đỉnh Mont Blanc.

Không chỉ có cảnh quan băng tuyết, Mont Blanc còn hấp dẫn bởi những hồ trên núi và hệ thống đường mòn đi bộ. Nổi bật là hồ Blanc, nằm ở độ cao khoảng 2.350 mét trong Khu bảo tồn thiên nhiên Aiguilles Rouges. Mặt hồ xanh trong phản chiếu những đỉnh núi tuyết và sông băng, tạo nên một trong những khung cảnh đẹp nhất hướng về khối núi Mont Blanc. Đây là điểm đến được nhiều người đi bộ đường dài và nhiếp ảnh gia yêu thích.

Với những du khách ưa trải nghiệm mạo hiểm, dù lượn là cách đặc biệt để khám phá khu vực từ trên cao. Tại Chamonix, Planpraz, thuộc khu vực Brévent ở độ cao khoảng 2.000 m, là điểm cất cánh phổ biến. Du khách có thể tham gia chuyến bay đôi cùng phi công chuyên nghiệp, lướt trên thung lũng Chamonix và ngắm toàn cảnh Mont Blanc, các dòng sông băng cùng những đỉnh núi Alps. Một chuyến bay thường kéo dài khoảng 15–30 phút, tùy điều kiện thời tiết và gió. Hoạt động này không đòi hỏi kinh nghiệm trước đó, nhưng việc cất cánh và tổ chức chuyến bay phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện an toàn trên núi.

Cáp treo Midi lên đỉnh Mont Blanc.

Vào mùa Đông, khu vực Mont Blanc trở thành trung tâm thể thao tuyết lớn với các khu trượt tuyết tại Chamonix, Les Houches, Argentière và vùng lân cận. Sự đa dạng về địa hình và hoạt động giúp nơi đây thu hút cả vận động viên chuyên nghiệp, người yêu thể thao ngoài trời lẫn các gia đình muốn nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Tuy nhiên, sức hút du lịch ngày càng lớn cũng gây áp lực đối với môi trường núi cao. Số lượng khách tập trung tại các địa điểm nổi tiếng khiến đường mòn, thảm thực vật và hệ sinh thái tự nhiên bị ảnh hưởng. Trước tình trạng quá tải, chính quyền Chamonix dự kiến từ mùa Hè năm 2027 áp dụng hạn ngạch khách tham quan tại hồ Blanc và các hồ Chéserys, với mức giới hạn khoảng 600–1.000 người mỗi ngày tùy thời điểm và yêu cầu đăng ký trước. Đây là một trong những biện pháp nhằm điều tiết dòng khách và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại dãy Alps.

Một bãi xuất phát dù lượn tại Mont Blanc.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang làm thu hẹp các sông băng, trong đó có Mer de Glace, ảnh hưởng đến cảnh quan, nguồn nước và hệ sinh thái vùng núi. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Với cảnh quan hùng vĩ cùng hệ thống dịch vụ và hoạt động phong phú quanh năm, Mont Blanc là điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá và thể thao mạo hiểm. Tuy nhiên, để duy trì sức hấp dẫn lâu dài, khu vực này cần cân bằng giữa khai thác tiềm năng du lịch và bảo vệ hệ sinh thái núi cao - một trong những di sản thiên nhiên đặc sắc nhất châu Âu.