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Mont Blanc - Biểu tượng cảnh quan của nước Pháp

Nằm giữa biên giới Pháp và Italy, thuộc dãy Alps, Mont Blanc là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất châu Âu, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với những đỉnh núi phủ tuyết, sông băng hùng vĩ, thung lũng xanh và các ngôi làng miền núi đặc trưng, khu vực này không chỉ là biểu tượng cảnh quan của nước Pháp mà còn là trung tâm du lịch quan trọng của vùng Haute-Savoie.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đỉnh Midi để ngắm đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Đỉnh Midi để ngắm đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Cáp treo Midi lên đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Cáp treo Midi lên đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Khu vực sông băng trên đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Khu vực sông băng trên đỉnh Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Khu vực núi Mont Blanc nhìn từ hồ Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Khu vực núi Mont Blanc nhìn từ hồ Blanc. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Cáp treo xuống tham quan sông băng Mer de Glace. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Cáp treo xuống tham quan sông băng Mer de Glace. Ảnh: Đào Dũng/Pv TTXVN tại Pháp

Một bãi xuất phát dù lượn tại Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng /Pv TTXVN tại Pháp

Một bãi xuất phát dù lượn tại Mont Blanc. Ảnh: Đào Dũng /Pv TTXVN tại Pháp

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mont-blanc-diem-den-du-lich-hap-dan-giua-long-day-alps-post1401051.html