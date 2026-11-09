Mont Blanc - Biểu tượng cảnh quan của nước Pháp
Nằm giữa biên giới Pháp và Italy, thuộc dãy Alps, Mont Blanc là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất châu Âu, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Với những đỉnh núi phủ tuyết, sông băng hùng vĩ, thung lũng xanh và các ngôi làng miền núi đặc trưng, khu vực này không chỉ là biểu tượng cảnh quan của nước Pháp mà còn là trung tâm du lịch quan trọng của vùng Haute-Savoie.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/mont-blanc-diem-den-du-lich-hap-dan-giua-long-day-alps-post1401051.html