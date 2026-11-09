Mont Blanc - Biểu tượng cảnh quan của nước Pháp

Sau khoảng 20 năm viết về Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý vẫn cho rằng mình chưa thể đi hết thành phố này. Với anh, Hà Nội không phải một thực thể đứng yên để có thể quan sát, lý giải và hoàn tất chân dung trong một lần. Bởi mảnh đất nghìn năm văn hiến luôn biến đổi, và chính những điều nhỏ bé, đời thường trong dòng chảy ấy lại làm nên bản sắc riêng của Hà Nội.