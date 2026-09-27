MONSTA X tặng món quà đặc biệt cho sinh nhật MONBEBE

MONSTA X đang nhìn lại những ngày đầu sự nghiệp với việc phát hành NOW PROJECT vol.2, trong đó, ca khúc chủ đề là phiên bản thu âm lại của bài hát ra mắt Trespass. Theo Starship Entertainment, nhóm đã phát hành album kỹ thuật số vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 26/9 như một món quà đặc biệt dành tặng người hâm mộ.

Từ "NOW" trong tên gọi 'NOW PROJECT' vừa mang nghĩa là "hiện tại", vừa là cách viết ngược lại của "MON" (tên viết tắt của MONSTA X). Ý tưởng này thể hiện mong muốn của nhóm trong việc đưa quá khứ vào hiện tại thay vì chỉ đơn thuần bỏ lại những ký ức đó phía sau. Trước đó, MONSTA X đã ra mắt NOW PROJECT vol.1 vào ngày 14/5/2025 để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt của nhóm.

NOW PROJECT vol.2 bao gồm 8 ca khúc chủ đề tiêu biểu của nhóm, những bài hát được phát hành từ thời điểm ra mắt cho đến năm 2019, nay được thu âm lại với phong cách âm nhạc hiện tại của MONSTA X. Bên cạnh ca khúc chủ đề Trespass (Rerecorded, album còn có sự góp mặt của các bài hát: HERO (Broadcasting Ver, Beautiful, DRAMARAMA, Jealousy, Shoot Out, Alligator và Follow.

Việc chọn Trespass (Rerecorded) làm ca khúc mở đầu cho thấy MONSTA X đang quay trở lại với bài hát đã đánh dấu cột mốc khởi đầu hành trình của mình, đồng thời thể hiện lại sự khởi đầu đó dưới góc nhìn của nhóm ở thời điểm hiện tại.

Việc phát hành album này cũng đi kèm với những nội dung đặc biệt dành tặng MONBEBE, cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật của cộng đồng này. Vào lúc 22h (giờ Hàn Quốc) ngày 26/9, MONSTA X cũng phát trực tuyến buổi hòa nhạc tại Seoul, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] trên kênh YouTube chính thức, qua đó mang màn trình diễn trực tiếp trở lại với người hâm mộ.