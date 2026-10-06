MONSTA X 'tái khởi động' chuyến lưu diễn Bắc Mỹ

MONSTA X đã tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ thuộc khuôn khổ 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] tại EagleBank Arena ở Fairfax, Virginia. Nhóm đã trở lại địa điểm này sau khoảng bốn năm, kể từ khi biểu diễn tại đây trong chuyến lưu diễn NO LIMIT.

Lần này, Shownu cũng đã lên sân khấu cùng các thành viên. Anh từng không thể tham gia các buổi diễn tại Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn NO LIMIT, do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Shownu chia sẻ với khán giả: "Lần này, chúng tôi đến để gặp gỡ các bạn với một khía cạnh mới mẻ của bản thân", đồng thời cho biết, nhóm đã chuẩn bị nhiều sân khấu mới cho chuyến lưu diễn Bắc Mỹ để người hâm mộ cùng thưởng thức.

MONSTA X mở màn buổi hòa nhạc với các ca khúc DRAMARAMA, Love Killa và Rush Hour. Họ cũng lần đầu tiên trình diễn MAGIC, ca khúc chủ đề trong album mới nhất The Phase tại chuyến lưu diễn thế giới này, cùng với WHO DO U LOVE? (một ca khúc phát hành tại thị trường Mỹ). Shownu, Hyungwon, Kihyun, Minhyuk và Jooheon lần lượt mang đến các màn trình diễn solo, và nhóm đã khép lại đêm diễn với ca khúc Growing Pains ở phần encore (biểu diễn thêm).

MONSTA X đã khép lại buổi hòa nhạc một cách thành công, một lần nữa khẳng định khí chất sân khấu đầy ấn tượng qua danh sách bài hát đa dạng, đồng thời để lại dấu ấn khó phai giữa những tiếng reo hò cuồng nhiệt kéo dài đến tận giây phút cuối cùng.

Tin tức về việc khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của MONSTA X đã được đưa tin trên chương trình buổi sáng Good Day New York, qua đó cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm tại địa phương. Trong chương trình, các thành viên đã bày tỏ niềm vui khi được tái ngộ người hâm mộ (Monbebe) tại New York, càng làm tăng thêm sự háo hức của khán giả đối với các buổi biểu diễn sắp tới.

Sau Fairfax, MONSTA X tiếp tục chuyến lưu diễn tại New York (ngày 6/10), Boston (8/10), Toronto (10/10), Rosemont (13/10), Irving (15/10), Phoenix (17/10), Los Angeles (20/10), San Francisco (22/10) và Seattle (24/10), đi qua tổng cộng 10 thành phố.