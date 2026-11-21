Nhóm sẽ tổ chức sự kiện 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] – ENCORE tại Inspire Arena (Incheon) vào lúc 18h ngày 21/11 và 16h ngày 22/11 (giờ Hàn Quốc).

Các đêm diễn sắp tới sẽ là chặng kết thúc cho chuyến lưu diễn thế giới THE X : NEXUS của nhóm, vốn đã khởi động từ tháng Một tại KSPO DOME, thuộc Công viên Olympic Seoul. Trong suốt hành trình này, MONSTA X đã đặt chân đến 6 thành phố tại châu Á, 4 thành phố ở Nam Mỹ và 10 thành phố tại Bắc Mỹ, mang các màn trình diễn của mình đến với người hâm mộ trên toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chuyến lưu diễn là sự trở lại của nhóm tại Mexico sau 7 năm. MONSTA X đã bán sạch vé tại địa điểm tổ chức, một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ trong việc tiêu thụ vé cũng như cộng đồng người hâm mộ quốc tế đông đảo. Các hoạt động trên quy mô toàn cầu của nhóm cũng thu hút sự chú ý từ những phương tiện truyền thông quốc tế lớn như Forbes (Mỹ) và Rolling Stone UK, qua đó làm nổi bật tầm ảnh hưởng của nhóm đối với thị trường âm nhạc quốc tế.

Đối với các đêm diễn encore (diễn bổ sung), MONSTA X đã chuẩn bị một danh sách bài hát mở rộng với các màn trình diễn đa dạng hơn. Người hâm mộ có thể mong chờ các sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề MAGIC, nằm trong mini-album The Phase phát hành tháng Chín vừa qua, cùng nhiều ca khúc khác từ album này. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ mang đến những màn trình diễn đặc biệt lần đầu tiên được công bố, hứa hẹn tạo thêm sự phấn khích cho chặng kết thúc của chuyến lưu diễn.

Các màn trình diễn sẽ làm nổi bật năng lực âm nhạc đa dạng của từng thành viên thông qua các sân khấu solo và các tiết mục nhóm nhỏ (unit), bên cạnh những màn trình diễn tập thể thể hiện sự gắn kết và sức mạnh cộng hưởng tuyệt vời của cả nhóm. Bằng cách kết hợp nhiều phong cách âm nhạc và hình thức biểu diễn khác nhau, các đêm diễn encore hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ cái nhìn toàn diện về phạm vi nghệ thuật của MONSTA X.

Chương trình cũng được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh nhằm nâng cao trải nghiệm cho khán giả. Hệ thống màn hình LED và hiệu ứng laser sẽ tạo nên tác động thị giác ấn tượng, trong khi thiết kế sân khấu mở rộng sẽ giúp các thành viên đến gần hơn với khán giả, tạo thêm nhiều cơ hội để họ tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Với sự kết hợp giữa các màn trình diễn mới, danh sách bài hát được mở rộng cùng hệ thống sân khấu đã nâng cấp, MONSTA X đang chuẩn bị cho một cái kết đáng nhớ của chuyến lưu diễn thế giới, hành trình đã đưa nhóm đi qua nhiều châu lục.

Bên cạnh đó, buổi hòa nhạc diễn ra vào lúc 16h (giờ Hàn Quốc) ngày 22/11 cũng sẽ được phát trực tuyến trên nền tảng Mnet Plus, tạo điều kiện cho người hâm mộ quốc tế trên khắp thế giới có thể cùng tham gia vào sự kiện khép lại đầy ý nghĩa này.