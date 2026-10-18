MONO, RHYDER xuất hiện cùng Xuân Son, Hoàng Hên gây chú ý

Trên trang cá nhân, MONO và RHYDER đồng loạt đăng tải khoảnh khắc có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm trong khuôn khổ sự kiện thời trang thể thao tại Hà Nội. Sự xuất hiện của hai nam ca sĩ tại sự kiện vào tối 17/10 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách sống năng động.

MONO và RHYDER trong trang phục hàng hiệu khoẻ khoắn và thời thượng đã đem những bản hit sôi động, góp phần khuấy động không khí, tạo nên dấu ấn cho đêm tiệc dành cho cộng đồng yêu thể thao, thời trang và phong cách sống tại Hà Nội.

Về tình yêu với thể thao, MONO không ít lần thừa nhận nguồn cảm hứng mà sự vận động mang lại cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Giọng ca sinh năm 2000 nhấn mạnh thể thao không đơn thuần là những bài tập thể lực khô khan, nó là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ, thể hiện cá tính riêng và không ngừng tiến về phía trước.

Khán giả có bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn với màn trình diễn DJ kết hợp hiệu ứng ánh sáng và visual mapping những ca khúc của MONO tại bờ hồ Hoàn Kiếm tối 17/10.

MONO hút hồn fan nữ và cộng đồng yêu thể thao, thời trang và phong cách sống tại Hà Nội.

Đáng chú ý, tại sự kiện, 2 nam ca sĩ MONO và RHYDER còn hội ngộ 2 cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Hên và Xuân Son.

Cả 4 nhân vật đình đám góp mặt chung một khung hình đầy chất thể thao "máu lửa" khiến người hâm mộ dọc bờ hồ không khỏi phấn khích.

RHYDER đem bản hit "Trong đôi mắt thiếu nữ" lên sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 17/10.

Hoàng Hên, Xuân Son hội ngộ MONO, RHYDER.

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Được biết đến rộng rãi là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP nhưng MONO cũng tạo dựng được sự nghiệp âm nhạc riêng với phong cách ấn tượng cùng lượng fan hùng hậu và thành tích đáng nể.

Album đầu tay ra mắt tháng 8/2022 của MONO có nhiều ca khúc nổi bật trong đó đáng kể nhất là bản hit Waiting For You. Các ca khúc "Em xinh", "Chăm hoa" của MONO cũng thành công không kém. MV mới của MONO mang tên "Công tử văn thơ" trong album Mỹ điệu ca hiện đạt gần 5 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh đó, podcast "Mỹ điệu quán" của anh với các khách mời nổi tiếng cũng rất thành công. Năm 2025, MONO còn gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chiến sĩ quả cảm" cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ lăn xả, kỷ luật và đầy nghị lực trong môi trường huấn luyện của lực lượng công an nhân dân.

RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Anh bắt đầu được công chúng biết đến khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Quang Anh đã tốt nghiệp ngành trung cấp trống jazz, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Sau vài năm "im hơi lặng tiếng", Quang Anh gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt, Anh trai say hi với nghệ danh RHYDER. Mới đây, RHYDER gây chú ý với MV "Trong đôi mắt thiếu nữ" hút gần 2 triệu lượt xem trên YouTube sau vài ngày với phong cách mới mẻ.

RHYDER hiện tại đang là cái tên khiến fan nữ yêu thích về âm nhạc và phong cách thời trang.