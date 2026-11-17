Mới đây, diễn viên Lan Phương đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái khiến nhiều người chú ý. Nữ diễn viên viết: “Thèm cảm giác được chạy tung tăng trên đồi cỏ xanh, không có ai xung quanh, chỉ có một mình, với mây trời, gió mát, cây và hoa. Và cứ thế, không phải lo lắng ngại ngùng ai nhìn mình, cứ thế nhảy múa, hát vang và yêu thương chính mình”.

Không phải một chia sẻ dài về những chuyện đã qua, lời tâm sự của Lan Phương lại gợi lên mong muốn rất giản dị: được sống tự do, thoải mái và không phải bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Hình ảnh người phụ nữ muốn chạy trên đồi cỏ, hòa mình vào thiên nhiên cũng khiến nhiều khán giả cảm nhận được khát khao tìm kiếm sự nhẹ nhõm trong cuộc sống của cô.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ.

Bên dưới bài đăng, nữ diễn viên nhận được nhiều lời động viên. Một khán giả viết: “Yêu em lắm, thấy em luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười là anh yên tâm”. Người khác bày tỏ: “Chị xinh quá, mong chị mãi giữ được nụ cười tươi như vậy”. Đáng chú ý, một bình luận còn nhắn nhủ: “Cứ như vậy đi em, chuyện gì đến thì đón nhận, chuyện gì qua thì để nó qua. Đừng suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Em cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên”.

Ở thời điểm hiện tại, Lan Phương dành phần lớn thời gian cho hai con gái Lina và Mia. Bên cạnh việc chăm sóc, nữ diễn viên chú trọng đồng hành cùng các bé trong sinh hoạt, học tập và những hoạt động thường ngày. Cô từng chia sẻ việc cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng bản thân cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Ngoài thời gian dành cho gia đình, Lan Phương vẫn duy trì công việc nghệ thuật, tham gia các dự án phù hợp với lịch trình chăm sóc con. Nữ diễn viên cũng kinh doanh và có những hoạt động cá nhân bên ngoài phim trường. Nhịp sống bận rộn khiến cô phải chủ động sắp xếp thời gian, song những khoảnh khắc vui vẻ bên hai con vẫn là điều được Lan Phương thường xuyên chia sẻ với khán giả.

Lan Phương duy trì công việc nghệ thuật, tham gia các dự án phù hợp với lịch trình chăm sóc con.

Sinh năm 1983, Lan Phương bước chân vào nghệ thuật từ khá sớm. Cô từng hoạt động ở sân khấu kịch, thử sức với vai trò người dẫn chương trình và nghệ sĩ múa trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua màn ảnh. Vai Mai Lan trong Cô gái xấu xí là một trong những dấu mốc đáng nhớ, giúp tên tuổi Lan Phương đến gần hơn với công chúng.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Những thiên thần áo trắng, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến, Già gân, mỹ nhân và găng tơ và Tháng năm rực rỡ. Mỗi vai diễn mang đến một màu sắc khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa của Lan Phương ở cả dòng phim tâm lý lẫn hài hước.

Trên truyền hình, Lan Phương ghi dấu với Cả một đời ân oán, Nàng dâu Order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Đặc biệt, vai Hà trong Gia đình mình vui bất thình lình từng tạo được nhiều phản ứng từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, giàu năng lượng. Năm 2025, cô tiếp tục xuất hiện trong Gió ngang khoảng trời xanh. Đến năm 2026, Lan Phương trở lại màn ảnh nhỏ với Đồng hồ đếm ngược, đảm nhận vai Thơ.

Từ sân khấu đến truyền hình, Lan Phương đã xây dựng được hành trình hoạt động nghệ thuật hơn hai thập kỷ. Ở hiện tại, nữ diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất, đồng thời dành sự ưu tiên cho gia đình. Chia sẻ mới nhất về mong muốn được chạy nhảy giữa thiên nhiên cũng cho thấy cô đang trân trọng những niềm vui giản dị và những khoảng thời gian dành cho chính mình.