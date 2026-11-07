Mong trả cuộc đời - sống là một hành trình biết ơn và đền đáp

Qua từng câu thơ, người đọc cảm nhận được ở tác giả sự tinh tế của một người biết nhìn từ những điều hữu hình để chạm đến những giá trị vô hình. Đó không chỉ là đất trời, cây cỏ, mà còn là tình yêu, nước mắt, công ơn thầy cô, nghĩa sinh thành và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Những điều tưởng như riêng biệt lại được kết nối bởi một chữ “trả” xuyên suốt bài thơ. Từ đó, nhận ra rằng sống không chỉ là đón nhận những ân tình, mà còn phải học cách đáp lại những gì cuộc đời đã dành cho mình.

Đọc bài thơ, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện cho đi hay nhận lại, mà dừng lại ở hai chữ “trả” - một chữ tưởng chừng nặng nề, nhưng qua cách nhìn của tác giả lại trở nên thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Cây trả cho đất bằng sắc vàng của lá. Đất trả cho cây bằng mạch ngầm nuôi dưỡng. Mây, gió, nắng, mưa, sông, biển… mỗi sự vật đều có cách riêng để đáp lại những gì mình nhận được. Thiên nhiên chẳng cần ai nhắc nhở về lòng biết ơn, bởi sự trao gửi dường như đã là lẽ tự nhiên của sự sống.

Từ thiên nhiên, bài thơ đưa ta trở về với con người. Một nụ hôn, một nụ cười, giọt nước mắt, thành công sau những tháng ngày gian khó, công ơn thầy cô, nghĩa sinh thành của cha mẹ… Tất cả đều là những ân tình chẳng thể đong đếm bằng vật chất. Có những điều có thể đáp lại bằng hành động cụ thể, nhưng cũng có những điều chỉ có thể được đền đáp bằng sự trưởng thành, lòng hiếu thảo và cách sống tử tế. Qua những câu thơ ấy, người đọc cảm nhận được một tâm hồn tinh tế, giàu suy tưởng và nhạy cảm trước lẽ đời. Điều đáng quý là từ những hình ảnh bình dị, tác giả gợi ra một câu hỏi không dễ trả lời: Mình đã nhận được gì từ cuộc đời, và sẽ để lại điều gì cho cuộc đời? Câu hỏi ấy khiến người đọc không chỉ nghĩ về những gì đã qua, mà còn tự nhìn lại cách mình đang sống, cách mình đối đãi với những người xung quanh và những điều mình vẫn còn có thể làm.

Tôi đặc biệt ấn tượng với câu thơ: “Tìm lại chính mình giữa bão dông”. Bởi giữa những bộn bề, được mất và hơn thua, có lẽ điều khó nhất không phải là đáp lại người khác những gì mình đã nhận, mà là sau bao va vấp vẫn giữ được bản thân, giữ được lòng nhân hậu, sự ngay thẳng và một tâm hồn biết yêu thương. Đó cũng là một cách sống có nghĩa, có tình với cuộc đời.

Hai câu kết của bài thơ: “Trả hết nợ đời, tâm nhẹ hẫng/Để đời rạng rỡ ánh vầng dương”, để lại trong mỗi người nhiều suy ngẫm. Khó có ai thực sự trả hết được những ân tình trong một đời người. Đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu mình đã nhận được biết bao điều từ gia đình, quê hương, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người từng khiến ta buồn, nhưng bằng cách nào đó đã giúp ta trưởng thành hơn. Có những ân tình không thể trả đủ, chỉ có thể ghi lòng và tiếp nối bằng cách sống tốt hơn mỗi ngày. Vì thế, chữ “trả” trong bài thơ không đơn thuần là kết thúc một món nợ, mà là một cách sống, biết trân trọng những gì mình có, có trách nhiệm với những gì mình làm và không quên trao đi yêu thương khi còn có thể.

Đọc xong bài thơ, thấy lòng mình lắng lại. Tự nhủ rằng chẳng cần đợi đến khi làm được điều gì lớn lao mới nghĩ đến chuyện đền đáp cuộc đời. Đôi khi, sống chân thành, giữ trọn nghĩa tình và làm tốt những việc bình dị mỗi ngày đã là một cách trả ơn đẹp đẽ. Bởi sau cùng, điều còn lại không phải là những gì ta sở hữu, mà là những điều tốt đẹp ta để lại trong lòng người khác.