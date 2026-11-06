Móng tay, móng chân đột nhiên có sọc đen: Khi nào cần lo ngại ung thư?

Những đường kẻ màu đen hoặc nâu bất ngờ xuất hiện trên móng tay, móng chân có thể khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ung thư. Theo chuyên gia da liễu, hiện tượng này có nhiều nguyên nhân, từ chấn thương thông thường đến những bệnh lý nguy hiểm cần được phát hiện sớm.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết trên Vietnamnet, không phải trường hợp nào xuất hiện sọc sắc tố trên móng cũng liên quan đến ung thư.

Sọc đen xuất hiện trên móng tay, móng chân có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có những tổn thương sắc tố cần được kiểm tra. Ảnh minh họa

Theo bác sĩ, những đường sọc sẫm màu có thể hình thành do yếu tố bẩm sinh và xuất hiện từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, chấn thương gây bầm tím hoặc xuất huyết bên dưới móng cũng có thể tạo ra những vệt màu đen. Một số loại thuốc trong quá trình sử dụng cũng có khả năng gây biến đổi sắc tố móng.

Bên cạnh đó, hiện tượng này còn có thể liên quan đến các bệnh lý da liễu như mụn cóc dưới móng, nấm móng, vảy nến móng - một dạng rối loạn có liên quan đến hệ miễn dịch.

Các nguyên nhân khác được ghi nhận gồm viêm quanh móng kéo dài, viêm da, u hạt nhiễm khuẩn và bệnh Addison (suy tuyến thượng thận). Bệnh Addison có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như bệnh tự miễn, ung thư, nhiễm trùng hoặc khối u tuyến yên.

Đáng chú ý, những người đang điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị cũng có thể gặp tình trạng xuất hiện các đường sọc trên móng do ảnh hưởng của quá trình điều trị.

Sọc đen trên móng có thể là dấu hiệu ung thư ác tính

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nam 36 tuổi, xuất hiện vệt đen chạy dọc móng chân phải từ khoảng 3 năm trước. Thời gian đầu, vết sắc tố có kích thước nhỏ, không gây đau hay ngứa, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt nên người bệnh nghĩ đây chỉ là vết bầm hoặc hiện tượng thay đổi màu sắc móng thông thường.

Thế nhưng, theo thời gian, đường sọc ngày càng rộng, màu đậm hơn và bắt đầu lan sang vùng da xung quanh ngón chân. Móng cũng dần biến dạng. Do không nhận thức được mức độ nguy hiểm, người đàn ông không đi kiểm tra sớm. Đến khi nhập viện, tổn thương đã tiến triển rõ. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố dưới móng.

Các bác sĩ lưu ý, vết bầm thông thường dưới móng sẽ dịch chuyển dần về phía đầu móng khi móng phát triển dài ra và cuối cùng được loại bỏ theo quá trình mọc móng. Trong khi đó, tổn thương do ung thư tế bào hắc tố thường không biến mất theo cách này mà có xu hướng tồn tại, đậm màu hoặc lan rộng theo thời gian.

Vì vậy, người dân cần chú ý những thay đổi bất thường trên móng. Nếu vệt sắc tố nâu hoặc đen kéo dài trên 4-6 tuần, ngày càng lớn hoặc không xác định được nguyên nhân, nên đến cơ sở y tế để kiểm tra. Những dấu hiệu đáng lưu tâm khác gồm đường sọc rộng trên 3mm, màu sắc thay đổi nhanh, đường viền không đều, chỉ xuất hiện ở một móng (đặc biệt là ngón chân cái hoặc ngón tay cái) hoặc sắc tố lan sang vùng da quanh móng.

Ung thư tế bào hắc tố là một trong những dạng ung thư da nguy hiểm nhất. Bệnh có khả năng tiến triển và di căn đến các cơ quan khác như xương, não và nội tạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Đặc điểm đáng lo ngại là ở giai đoạn đầu, tổn thương có thể không gây đau đớn hay biểu hiện rõ ràng, khiến người bệnh dễ bỏ qua.

Vệt sắc tố đen ngày càng đậm, lan rộng ra vùng da quanh móng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tế bào hắc tố dưới móng. Ảnh minh họa

Theo khuyến cáo của Mạng lưới Ung thư toàn diện Quốc gia Mỹ (NCCN), tiên lượng bệnh phụ thuộc đáng kể vào độ dày của khối u tại thời điểm chẩn đoán. Khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật có thể giúp loại bỏ triệt để tổn thương, mang lại tiên lượng điều trị tích cực.

Ngược lại, nếu bệnh được nhận diện muộn, nguy cơ tế bào ung thư lan đến hạch bạch huyết và các cơ quan xa sẽ tăng lên. Khi đó, quá trình điều trị thường phức tạp, kéo dài hơn và khả năng kiểm soát bệnh cũng khó khăn hơn, đồng thời nguy cơ tử vong tăng cao.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo không nên tự chẩn đoán hoặc xem nhẹ những đường sọc đen mới xuất hiện trên móng. Việc thăm khám chuyên khoa da liễu sớm là cách cần thiết để xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời nếu phát hiện tổn thương ác tính.