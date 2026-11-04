Mong sớm có phương án tuyển sinh lớp 10

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại một trường THPT ở phường Trấn Biên. Ảnh: Công Nghĩa

Đề xuất này thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh toàn thành phố. Bên cạnh mong muốn giảm áp lực thi cử, nhiều phụ huynh kỳ vọng phương án tuyển sinh sớm được công bố để chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho con.

Giảm môn thi, tăng cơ hội học tập

Theo dự thảo Thông tư ban hành quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, các địa phương được lựa chọn 1 trong 3 phương thức tuyển sinh lớp 10 gồm: xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Việc lựa chọn phương thức căn cứ vào quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các trường, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế.

Thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số học sinh đăng ký vượt khả năng tiếp nhận, sau khi đã thực hiện các phương án điều phối, phân bổ học sinh nhưng vẫn không đủ chỗ học.

Đối với trường THPT không chuyên, dự thảo đề xuất tổ chức thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán từ 90-120 phút; nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Với trường THPT chuyên, học sinh thi 2 môn chung là Toán, Ngữ văn và một môn chuyên tương ứng.

Mới đây, khi khi trả lời một cơ quan báo chí liên quan nội dung này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GDĐT) Thái Văn Tài cho biết: Các địa phương cần thống kê số trẻ trong độ tuổi, dự báo nhu cầu học tập, chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Khi điều kiện đáp ứng được nhu cầu, có thể lựa chọn xét tuyển học bạ thay vì tổ chức thi tuyển.

Theo ông Tài, việc giảm số môn thi nhằm giảm áp lực, tránh biến kỳ thi thành rào cản cơ hội học tập; đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, sở trường thay vì chỉ tập trung vào các môn thi.

Tại Đồng Nai, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhiều năm qua được duy trì với 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Vì vậy, đề xuất giảm còn 2 môn đang được phụ huynh, học sinh quan tâm, nhất là những gia đình có con đang học lớp 9.

Theo em Ngô Quỳnh Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Tam Hiệp (phường Tam Hiệp), giảm môn thi có thể giúp học sinh bớt áp lực. Tuy nhiên, em cũng nhận thấy việc duy trì môn Tiếng Anh trong kỳ thi có mặt tích cực vì học sinh đã chuẩn bị kiến thức từ đầu năm học. “Nếu thay đổi phương án thi, em mong Bộ GDĐT cân nhắc áp dụng cho các khóa sau, chẳng hạn học sinh đang học lớp 8, để các bạn có thời gian chuẩn bị” - Quỳnh Anh chia sẻ.

Còn em Lê Gia Bảo, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Dầu Giây) cho biết: Nếu phương án thi 2 môn được thông qua, em sẽ tập trung nhiều hơn cho Toán và Ngữ văn để đạt kết quả tốt, hướng đến mục tiêu trúng tuyển Trường THPT Thống Nhất A.

Một giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường THPT ở phường Trấn Biên nhận định, giảm số môn thi có thể giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, phát triển thể chất và kỹ năng; đồng thời giảm bớt áp lực về thời gian và chi phí ôn tập. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc xem nhẹ những môn học còn lại.

Theo giáo viên này, nhà trường cần duy trì việc kiểm tra, đánh giá thực chất ở tất cả các môn, bảo đảm học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng theo chương trình. Một kỳ thi ít môn chỉ thực sự có ý nghĩa khi áp lực giảm nhưng chất lượng giáo dục vẫn được bảo đảm.

Sớm chốt phương án tuyển sinh

Bên cạnh số môn thi, thời điểm công bố phương án tuyển sinh chính thức là điều nhiều phụ huynh quan tâm. Với những gia đình có con học lớp 9, việc biết sớm môn thi và phương thức tuyển sinh sẽ giúp học sinh xác định trọng tâm ôn tập, tránh bị động nếu có thay đổi.

Anh Nguyễn Văn Đức, phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Trấn Biên), đồng tình với đề xuất giảm số môn thi xuống còn Toán và Ngữ văn. Theo anh, học sinh học để tích lũy kiến thức phục vụ cuộc sống, không chỉ để vượt qua một kỳ thi. Việc không thi Tiếng Anh cũng không có nghĩa là các em ngừng học môn này, bởi ngoại ngữ vẫn cần thiết trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Tuy nhiên, một phụ huynh có con học tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) băn khoăn: Nếu bỏ môn Tiếng Anh khỏi kỳ thi có thể làm giảm động lực học ngoại ngữ của một bộ phận học sinh. Theo phụ huynh này, nếu không còn áp lực thi tuyển, những học sinh vốn yêu Tiếng Anh có thể dành phần lớn thời gian cho Toán và Ngữ văn, ảnh hưởng đến nền tảng ngoại ngữ khi lên THPT.

Những ý kiến trái chiều cho thấy phụ huynh vừa mong muốn giảm áp lực thi cử, vừa quan tâm đến chất lượng học tập toàn diện của con. Vì vậy, phương án tuyển sinh cần được thông tin rõ ràng để gia đình có định hướng phù hợp.

Theo chị Nguyễn Thùy Trang (ở phường Trảng Dài), tính cạnh tranh trong tuyển sinh lớp 10 khiến học sinh phải dành nhiều thời gian học tập, ôn luyện trong giai đoạn cuối cấp THCS. Chị ủng hộ việc xem xét giảm áp lực thi cử, nhưng cho rằng phương án mới cần bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh và cơ hội học tập của các em.

Cùng mối quan tâm, anh Đỗ Văn Hùng (ở phường Trảng Bom) có con đang học lớp 9 cho biết: Gia đình lần đầu có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên không tránh khỏi lo lắng. Khi các quy định được công bố rõ ràng, phụ huynh sẽ dễ phối hợp với nhà trường để xây dựng kế hoạch học tập, ôn luyện phù hợp cho con.

Dự thảo thông tư hiện vẫn trong quá trình lấy ý kiến, phương án tuyển sinh lớp 10 chính thức cần chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời gian này, việc thông tin kịp thời về phương thức tuyển sinh và lộ trình áp dụng sẽ giúp phụ huynh, học sinh chủ động hơn.