Mong ngày nào cũng là ngày hội đại đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Đình Trung dâng hương tại Đình làng Vỹ Dạ, nơi diễn ra ngày hội.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và phường Vỹ Dạ, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tổ dân phố 5 và 6.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại Đình làng Vỹ Dạ, một thiết chế văn hóa, tâm linh lâu đời, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngôi làng cổ gần 550 năm tuổi. Trong không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa, ngày hội càng thêm ý nghĩa khi trở thành dịp để các thế hệ người dân gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng gìn giữ những nét đẹp truyền thống và bồi đắp sức mạnh cộng đồng.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và phối hợp của tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, Nhân dân Tổ dân phố 5 và 6 tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Hai tổ hiện có 861 hộ với 3.358 nhân khẩu.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung thăm hỏi các vị cao niên tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm 2026, hai tổ đã tổ chức 8 cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng với khoảng 4.000 lượt người tham gia. Tình làng nghĩa xóm được vun đắp qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình khó khăn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Hai tổ tổ chức 80 đợt ra quân vệ sinh môi trường với khoảng 1.000 lượt hộ tham gia, triển khai một công trình, phần việc hoặc mô hình tự quản. Có 849/861 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt 98,6%; 15 gia đình văn hóa tiêu biểu. Cả hai tổ đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Hai tổ vận động, trao 75 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; 20 suất cho người già neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo; 5 suất cho học sinh và hỗ trợ 5 trường hợp đột xuất, tổng kinh phí 23 triệu đồng. Công tác khuyến học ghi nhận 30 học sinh giỏi, xuất sắc, 22 em đạt giải các kỳ thi, 14 em trúng tuyển đại học, cao đẳng; hỗ trợ 2 học sinh khó khăn với kinh phí 14 triệu đồng.

Các tiết mục văn nghệ do người dân và các em nhỏ của hai tổ dân phố biểu diễn.

Người dân tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn nét đẹp ứng xử của người Huế. Hai tuyến đường tự quản được duy trì; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên mạng và bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng.

Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận hai tổ tiếp tục vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, góp ý xây dựng địa phương, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình khó khăn, khuyến khích con em học tập. Mỗi gia đình cùng giữ gìn nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, duy trì các mô hình tự quản, phấn đấu giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2027.

Phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả Tổ dân phố 5 và 6 đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đời sống văn hóa và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Đồng chí nhấn mạnh, việc gắn Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa đoàn kết và văn hóa. Với Huế, giá trị văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, kiến trúc, lễ hội mà còn được gìn giữ từ mỗi gia đình, dòng họ, khu dân cư, qua cách ứng xử thanh lịch, nghĩa tình và sự sẻ chia. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh cũng là góp phần phát huy bản sắc văn hóa Huế.

Đồng chí biểu dương tinh thần đồng thuận, hưởng ứng phong trào của 861 hộ dân. Nổi bật, có 849/861 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ 98,6%; cả hai tổ giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2026. Nhân dân đã chung tay hỗ trợ sinh kế, giúp 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, chưa phát hiện vụ việc, đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy. Đáng chú ý, 5/5 trường hợp gia đình có tang đều thực hiện tốt nếp sống văn minh, bảo đảm thời gian tổ chức không quá 72 giờ. Hai tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tiếp tục được duy trì. Đây là những kết quả thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của người dân.

Nhấn mạnh vai trò của Nhân dân trong phát triển thành phố, đồng chí mong muốn hai tổ tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ, cùng giải quyết những vấn đề chung. Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể của người dân trong chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng khu dân cư; vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, đóng góp công sức mở rộng đường giao thông, chỉnh trang các tuyến đường, kiệt, ngõ. Việc thực hiện cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Việc vận động phải công khai, dân chủ, xuất phát từ lợi ích chung và trên tinh thần tự nguyện. Mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi kiệt, ngõ được chỉnh trang không chỉ cải thiện hạ tầng, điều kiện đi lại mà còn thể hiện trách nhiệm, sự chung sức của người dân trong xây dựng đô thị. Qua đó, mỗi người dân thêm gắn bó, trách nhiệm hơn với khu dân cư và thành phố.

Lãnh đạo thành phố trao quà đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chăm lo hộ khó khăn và giáo dục con em. Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể cần đổi mới hoạt động, gần dân, sát dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng; đồng thời khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số.

Đồng chí khẳng định thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, giải quyết những vấn đề chính đáng, thiết thực, tạo điều kiện để khu dân cư phát huy vai trò tự quản và sức sáng tạo của cộng đồng.

Đồng chí tin tưởng Tổ dân phố 5 và 6 sẽ tiếp tục đoàn kết, phát triển, trở thành những khu dân cư đáng sống, an toàn, nghĩa tình.

Nhắc lại ý nghĩa ngày 18/11 là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dịp tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, dịp tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng chí Nguyễn Đình Trung mong muốn không chỉ có một ngày 18/11 hay 24/11 trong năm, mà ngày nào cũng là ngày hội của đoàn kết, ngày hội của văn hóa; ngày nào bà con cũng vui tươi, phấn khởi, quan tâm, sẻ chia, gắn bó và cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng tốt đẹp. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc, giá trị bền vững mà Ngày hội hướng tới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà, gồm 10 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và 10 suất cho học sinh vượt khó học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ trao 10 suất quà cho hộ khó khăn trên địa bàn; phường Vỹ Dạ khen thưởng các cán bộ cốt cán Tổ dân phố 5, 6 và các Hộ gia đình Văn hóa năm 2026.