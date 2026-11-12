Mong mỗi cơ sở tín ngưỡng là một địa chỉ văn hóa của khu dân cư

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa. Ảnh: MẠNH THẮNG

Gìn giữ bản sắc – Lan tỏa thiện lành – Kết nối phát triển

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam tại TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Tào Việt Thắng, Vụ phó Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, cho biết, cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy TPHCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-SDTTG triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026 – 2030. Giá trị cốt lõi của kế hoạch là: “Gìn giữ bản sắc – Lan tỏa thiện lành – Kết nối phát triển”.

Ông Lâm Đình Thắng cho rằng, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng các dân tộc là những nơi, những người chuyển tải trực tiếp các giá trị đạo đức, nhân văn, lối sống văn hóa đến từng tín đồ, từng gia đình và đồng bào có đạo. Đó là giá trị cốt lõi, bền vững để xây dựng con người Việt Nam, con người TPHCM nhân ái, nghĩa tình, văn minh.

Ông Lâm Đình Thắng mong muốn mỗi người có uy tín, mỗi nghệ nhân sẽ là một người thầy trao truyền tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống cho thế hệ trẻ. Ông cũng mong mỗi ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, đình, miếu là một địa chỉ văn hóa của khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bồi đắp bản sắc văn hóa và tinh thần nghĩa tình của TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc triển khai chương trình hành động phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026 – 2030, nhằm tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Thành phố quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, gắn bảo tồn di sản với xây dựng con người và phát triển đô thị.

Trong bức tranh văn hóa đa dạng của Thành phố, đồng bào các dân tộc thiểu số đóng góp kho tàng di sản phong phú. Những đóng góp đó từ tiếng nói, trang phục, lễ hội đến ẩm thực và những hình thức sinh hoạt truyền thống.

Cơ sở tôn giáo trao bảng tượng trưng nội dung hưởng ứng chương trình phát triển văn hóa Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cùng với đó, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ không chỉ tham gia phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội mà còn gìn giữ, lan tỏa những giá trị đạo đức nhân văn, nhân ái. Những đóng góp này góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa và tinh thần nghĩa tình của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương và cộng đồng tập trung khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường trong bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ sở tôn giáo trao bảng tượng trưng nội dung hưởng ứng chương trình phát triển văn hóa Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cùng với đó, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo gắn với phong trào thi đua yêu nước và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo.

Theo đồng chí, vai trò của người có uy tín, các bậc cao niên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành cần được đề cao. Họ cần trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào, tín đồ tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: MẠNH THẮNG

TPHCM là nơi sinh sống, làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro; là nơi hành đạo của 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, 4.700 chức việc và 1.692 cơ sở tín ngưỡng.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tặng cây xanh cảm ơn các đơn vị hưởng ứng chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chương trình, đại diện 13 tôn giáo tại TPHCM cùng hưởng ứng, cam kết bằng những công trình cụ thể: xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại 60 – 80% tự viện Phật giáo vào năm 2030; duy trì 1.000 suất ăn miễn phí mỗi thứ năm; giới thiệu việc làm cho 100 người sau cai nghiện; hướng về biển đảo quê hương, gìn giữ Lễ hội Nguyên Tiêu, ca kịch Quảng Đông, Triều Châu, Quỳnh kịch Hải Nam… Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030.