Móng mọc ngược gây đau xử trí thế nào?

Móng mọc ngược là vấn đề khá phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Khi cạnh móng liên tục cọ xát hoặc đâm vào da, vùng tổn thương có thể sưng viêm, đau nhức, thậm chí xuất hiện mủ.

Móng mọc ngược, thường gọi là móng quặp, xảy ra khi một phần cạnh hoặc góc móng mọc vào phần da mềm xung quanh, gây đau, sưng đỏ và có thể dẫn đến viêm, nhiễm trùng. Tình trạng này thường gặp ở ngón chân cái và có thể tái phát nhiều lần nếu không loại bỏ các yếu tố thuận lợi.

1. Vì sao móng mọc ngược?

Biểu hiện móng mọc ngược thường bắt đầu bằng đau tại một hoặc hai bên khóe móng, phổ biến nhất ở ngón chân cái. Vùng da quanh móng có thể sưng đỏ, nóng và đau, đặc biệt khi đi giày hoặc chạm vào.

Khi tình trạng viêm tiến triển, vùng da quanh móng có thể chảy dịch hoặc xuất hiện mủ. Một số trường hợp hình thành mô hạt quanh khóe móng, khiến vùng tổn thương dễ chảy máu và đau kéo dài.

NỘI DUNG:: 1. Vì sao móng mọc ngược? 2. Móng mọc ngược nhẹ có thể xử trí thế nào? 3. Khi nào cần can thiệp y tế? 4. Phòng ngừa móng mọc ngược

Có nhiều yếu tố góp phần gây móng mọc ngược. Trong đó, cắt móng không đúng cách và sử dụng giày dép không phù hợp là những nguyên nhân thường gặp.

Cắt móng không đúng cách: Cắt móng quá ngắn hoặc cắt sâu vào hai khóe có thể khiến phần móng còn lại mọc vào da. Vì vậy, nên cắt móng tương đối thẳng, tránh khoét sâu hoặc bo tròn quá mức ở hai góc.

Giày dép chật: Giày có phần mũi hẹp, chật hoặc ép các ngón chân có thể tạo áp lực lên móng, làm tăng nguy cơ móng mọc vào phần da bên cạnh.

Chấn thương: Va đập, vật nặng rơi vào ngón chân hoặc những tổn thương lặp lại khi chơi thể thao có thể làm thay đổi hình dạng và hướng mọc của móng.

Đặc điểm cấu trúc móng: Một số người có móng cong, móng hình vòm hoặc phần da quanh móng phát triển đặc biệt nên dễ bị móng mọc ngược hơn.

Ngoài ra, yếu tố gia đình có thể liên quan đến hình dạng móng và cấu trúc ngón chân. Nấm móng hoặc các bệnh lý khiến móng dày, biến dạng cũng có thể làm tăng nguy cơ. Ở người mắc đái tháo đường hoặc bệnh mạch máu ngoại biên, tổn thương quanh móng có thể lâu lành và dễ gặp biến chứng hơn.

Móng mọc ngược gây đau, sưng đỏ, thậm chí nhiễm trùng nếu không được xử trí đúng cách. Ảnh Minh Hiếu.

2. Móng mọc ngược nhẹ có thể xử trí thế nào?

Với trường hợp nhẹ, chưa có dấu hiệu nhiễm trùng và người bệnh không thuộc nhóm nguy cơ cao, có thể giảm áp lực lên vùng móng bằng cách mang giày rộng, có phần mũi thoải mái; đồng thời giữ chân sạch và khô.

Ngâm chân trong nước ấm trong thời gian ngắn có thể giúp làm mềm vùng da quanh móng và giảm cảm giác khó chịu. Sau đó, cần lau khô chân, đặc biệt là các kẽ ngón.

Không nên tự ý cắt sâu vào khóe móng để "lấy phần móng đâm vào thịt". Việc này có thể gây tổn thương da, làm tăng tình trạng viêm và khiến móng tiếp tục mọc sai hướng.

Một số trường hợp móng mọc ngược nhẹ có thể được bác sĩ hướng dẫn kỹ thuật nâng nhẹ cạnh móng hoặc sử dụng vật liệu chuyên dụng để tách móng khỏi vùng da. Người bệnh không nên tự luồn bông, chỉ nha khoa hoặc vật sắc nhọn dưới móng khi vùng này đang sưng đau, chảy máu hoặc có mủ.

3. Khi nào cần can thiệp y tế?

Nếu móng mọc ngược gây đau nhiều, tái phát hoặc đã xuất hiện nhiễm trùng, bác sĩ có thể xử trí bằng cách cắt bỏ phần móng mọc ngược dưới gây tê tại chỗ. Trong một số trường hợp tái phát, bác sĩ có thể xử lý một phần mầm móng để giảm khả năng móng mọc lại ở vị trí gây tổn thương.

Không phải trường hợp nào cũng cần cắt toàn bộ móng. Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào mức độ tổn thương, hình dạng móng và tình trạng tái phát.

Kháng sinh không được sử dụng thường quy cho mọi trường hợp móng mọc ngược. Nếu có nhiễm trùng, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương để quyết định có cần dùng thuốc hay không. Người bệnh không nên tự mua và sử dụng kháng sinh.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường, bệnh mạch máu ngoại biên, suy giảm miễn dịch hoặc có vấn đề về tuần hoàn ở chân nên đi khám sớm khi xuất hiện tổn thương quanh móng, thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà.

4. Phòng ngừa móng mọc ngược

Để giảm nguy cơ tái phát, nên cắt móng vừa phải, theo đường tương đối thẳng và không khoét sâu hai bên khóe. Không nên cắt móng quá sát da.

Nên chọn giày có kích thước phù hợp, đủ rộng để các ngón chân không bị chèn ép. Giữ bàn chân sạch và khô, thay tất thường xuyên, đồng thời kiểm tra móng định kỳ nếu từng bị móng mọc ngược.

Móng mọc ngược thường có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Điều quan trọng là không tự cắt sâu vào khóe móng hoặc cố lấy phần móng đang đâm vào da. Khi có dấu hiệu viêm, nhiễm trùng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, người bệnh nên được bác sĩ thăm khám và xử trí phù hợp.