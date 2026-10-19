Mong Giáo hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý Tăng Ni, tự viện, điều hành Phật sự

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo cho biết:

“Theo tôi, việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN cần bảo đảm tính kế thừa, đồng thời phải phù hợp với thực tiễn hiện nay; các quy định cần rõ ràng, thống nhất, đặc biệt là trong quản lý Tăng Ni, tự viện và công tác nhân sự.

Đối với việc tinh gọn các Ban, Viện, theo tôi, tinh gọn không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng là phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm, tránh chồng chéo, để bộ máy hoạt động thực chất, hiệu quả hơn.

Công tác quản lý Tăng Ni, tự viện cũng cần kết hợp giữa kỷ cương và hỗ trợ, vừa giữ nghiêm quy củ Giáo hội, vừa tạo điều kiện để Tăng Ni an tâm tu học và các tự viện ổn định sinh hoạt. Tôi cũng xin kiến nghị Giáo hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý Tăng Ni, tự viện và điều hành Phật sự, nhằm nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả.

Tôi mong quá trình đổi mới luôn đặt trên nền tảng đoàn kết, dân chủ, kế thừa và thực tiễn, để chủ trương “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” thực sự đi vào đời sống, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng ổn định, thống nhất và phát triển

Tôi cũng xin kiến nghị Giáo hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý Tăng Ni, tự viện và điều hành Phật sự, nhằm nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả.

Với bản thân thôi, 45 năm GHPGVN là một chặng đường rất đáng trân trọng. Trong 45 năm qua, Giáo hội đã từng bước ổn định tổ chức, phát triển các hoạt động Phật sự, luôn đồng hành cùng dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên mới, mong rằng Giáo hội cũng cần có sự đổi mới nhưng không có nghĩa là xa rời truyền thống, mà là giữ được cái gốc của đạo Phật, đồng thời cần thích ứng với những thay đổi của xã hội, từ cách quản lý, giáo dục Tăng Ni cho đến hoằng pháp, ứng dụng công nghệ và phụng sự xã hội sao cho thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Tôi nghĩ đó cũng là cách để thế hệ hôm nay tiếp nối những gì tiền nhân đã xây dựng trong suốt 45 năm qua.

Tôi hy vọng chặng đường phía trước Giáo hội sẽ tiếp tục giữ được sự đoàn kết, ổn định và có thêm nhiều bước đổi mới, để Phật giáo ngày càng gần gũi, gắn bó hơn với con người và đời sống xã hội”.