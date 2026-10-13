Mong em nhỏ không bị bỏ lại phía sau

Từ những chuyến công tác xuống các thôn, bản hằng tháng đến sự hỗ trợ về vật chất, chăm sóc sức khỏe, học tập, cán bộ, nhân viên của đơn vị đã kiên trì đồng hành với các em bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong căn nhà nhỏ ở bản Háng Cao, xã Tà Xùa, Hạng Thị Sinh, sinh năm 2021, vẫn hồn nhiên với nụ cười trong trẻo của một đứa trẻ. Ở tuổi của em, đáng lẽ là những ngày tháng chỉ xoay quanh chuyện đến trường, vui chơi cùng bạn bè và những niềm vui giản dị của tuổi thơ, nhưng hoàn cảnh gia đình khiến em sớm phải đối diện với nhiều thiếu thốn.

Mẹ Sinh mất cách đây hai năm. Bố em, anh Hạng A Tồng, không may bị tai nạn lao động, gãy cột sống, liệt nửa người và mất khả năng lao động. Từ một người có thể làm lụng, chăm lo cho gia đình, nay anh Tồng phải phụ thuộc vào người khác trong sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi mọi khoản chi tiêu, từ ăn uống đến chăm sóc con nhỏ đều trở thành nỗi lo. “Từ ngày tôi bị tai nạn, không còn khả năng lao động, việc chăm lo cho cháu rất khó khăn. Khi con tôi được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tà Xùa nhận đỡ đầu, tôi mừng lắm. Gia đình có thêm người quan tâm, cháu có thêm điều kiện để học tập, trưởng thành”, anh Tồng bộc bạch.

Cách đó không xa, tại bản Chống Tra, Mùa A Sênh, sinh năm 2015, cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Sênh sống cùng ông bà và chú thím. Ông bà tuổi đã cao, sức khỏe và khả năng lao động hạn chế. Cuộc sống gia đình phụ thuộc chủ yếu vào lao động sản xuất, thu nhập không ổn định nên việc chăm lo cho Sênh, nhất là chuyện học hành không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Từ nắm bắt thực tế địa bàn, Ban CHQS xã Tà Xùa lựa chọn Sênh và Sinh để nhận đỡ đầu. Với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đó không đơn thuần là việc trao một khoản hỗ trợ hay vài phần quà mà là bắt đầu một hành trình đồng hành với hai em nhỏ.

Đại diện Ban CHQS xã Tà Xùa (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) trao quà, động viên em Hạng Thị Sinh vượt khó học tập.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tà Xùa chia sẻ: “Chúng tôi xác định nhận đỡ đầu không phải là trao một phần quà rồi kết thúc. Cán bộ được phân công phải thường xuyên xuống gia đình, biết các cháu đang học tập thế nào, sức khỏe ra sao, gia đình đang khó khăn ở đâu để có hướng giúp đỡ. Vấn đề nào vượt quá khả năng của đơn vị thì chúng tôi tham mưu cấp ủy, chính quyền và vận động thêm các lực lượng cùng hỗ trợ”.

Từ cách nghĩ ấy, việc đỡ đầu được cụ thể hóa bằng những việc làm đều đặn. Hằng tháng, Ban CHQS xã vận động cán bộ đóng góp hoặc kết nối nguồn xã hội hóa để hỗ trợ 300.000-500.000 đồng/em/tháng, tùy điều kiện thực tế; đồng thời hỗ trợ sữa, bánh dinh dưỡng và các nhu yếu phẩm.

Đầu năm học, quần áo, giày dép, cặp sách và đồ dùng học tập của hai em được cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã chủ động chuẩn bị đầy đủ. Mùa đông, áo ấm, chăn ấm và các vật dụng chống rét cũng được quan tâm bổ sung kịp thời. Khi gia đình gặp khó khăn đột xuất, cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã lại tìm cách vận động thêm nguồn lực, chung tay hỗ trợ, giúp hai em và gia đình vơi bớt khó khăn.

Những phần quà tuy giản dị nhưng đều thiết thực với cuộc sống hằng ngày của các em. Trên hết là mỗi lần đến thăm, cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã lại dành thời gian hỏi han chuyện học hành, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và động viên các em cố gắng. Sự quan tâm đều đặn ấy dần trở thành niềm vui quen thuộc với Sênh và Sinh, giúp các em cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia, đồng hành của những người xung quanh trên hành trình đến lớp và trưởng thành.

Điểm đáng quý trong cách làm của Ban CHQS xã Tà Xùa là việc đỡ đầu không bó hẹp trong phạm vi đơn vị. Ban CHQS xã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể để kết nối, huy động thêm nguồn lực cùng chăm lo cho các em. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trạm y tế xã cùng tham gia theo dõi việc học tập, sức khỏe, dinh dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan. Từ đó, việc hỗ trợ không chỉ dừng ở những nhu cầu trước mắt mà từng bước hướng đến chăm lo toàn diện hơn cho các em.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tà Xùa cho biết: “Đối với những gia đình khó khăn, nhất là trẻ em thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, sự giúp đỡ cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Đảng ủy, chính quyền xã ủng hộ mô hình của Ban CHQS xã và sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan để cùng chăm lo, tạo điều kiện cho các cháu học tập, trưởng thành”.

Từ hai trường hợp cụ thể, mô hình “Đỡ đầu, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Ban CHQS xã Tà Xùa đang mang đến cho Sênh và Sinh thêm một điểm tựa trên hành trình đến trường. Bằng những việc làm giản dị, thiết thực, cán bộ, nhân viên đơn vị đang tiếp tục cụ thể hóa tinh thần gần dân, sát dân, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.