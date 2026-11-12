MONEY SIGNAL 2026: Hé lộ bốn đội thi giành vé vào chung kết

Tập thể Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn và các thí sinh góp mặt trong Vòng Bán kết Cuộc thi MONEY SIGNAL

Vượt qua vòng bán kết với các tình huống về thuế, hóa đơn, chứng từ, dữ liệu và giả mạo, bốn đội NCA, Goldenist, Tax Me If You Can và Threes Flowers đã giành quyền vào vòng chung kết Cuộc thi MONEY SIGNAL 2026.

Ngày 29/10, vòng bán kết Cuộc thi MONEY SIGNAL 2026 do Bộ môn Tài chính - Ngân hàng phối hợp với Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của 12 đội thi vượt qua vòng sơ loại.

Mang tên “Signal Case”, vòng bán kết yêu cầu các đội vận dụng kiến thức pháp luật để xử lý những tình huống thực tế. Tại mỗi phiên thi, các đội trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tình huống hoàn toàn mới, khai thác dữ kiện từ nhân vật giả định và giải quyết các vấn đề xoay quanh thuế, hóa đơn, chứng từ, dữ liệu và giả mạo.

Các đội lần lượt trải qua phần thi Signal Flash và trình bày phương án giải quyết tình huống trước Hội đồng Giám khảo chuyên môn. Nội dung thi đòi hỏi thí sinh am hiểu hệ thống pháp luật hiện hành, cập nhật các quy định mới liên quan, đồng thời vận dụng kiến thức để xử lý dữ kiện trong điều kiện áp lực thời gian.

Sự căng thẳng của các đội thi qua từng phiên

Sau các phần thi và đối đáp, ba đội đứng nhất từng phiên giành vé trực tiếp vào chung kết. Suất còn lại được lựa chọn thông qua Signal Choice. Bốn đội tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết gồm NCA, Goldenist, Tax Me If You Can và Threes Flowers.

Hội đồng Giám khảo và Ban Cố vấn vòng bán kết có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực Luật Tài chính - Ngân hàng, gồm: TS. Nguyễn Minh Hằng, Trưởng Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội; ThS., Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, Công ty Luật Quốc tế BMVN, Liên minh chiến lược Baker McKenzie; ThS. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Công ty Luật TNHH Trần Vũ; chuyên viên chính Lê Linh Thu, công chức thuế thành phố Hà Nội; cùng các giảng viên Bộ môn Luật Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bên cạnh việc đánh giá các phần thi, Hội đồng Giám khảo đưa ra những câu hỏi truy vấn sát thực tế và nhận xét chuyên môn về phương án xử lý tình huống của từng đội. Qua đó, thí sinh có thêm những bài học thực tiễn từ quá trình tranh tài.

Các đội thi xuất sắc bước vào Vòng Chung kết Cuộc thi MONEY SIGNAL 2026

Nhận xét về phần thể hiện của các đội, ThS. Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng trước khả năng bóc tách vấn đề, nhạy bén với dữ liệu số và sự linh hoạt trong tư duy xử lý tình huống của các bạn sinh viên. Dù đối mặt với những áp lực thời gian và tình tiết bất ngờ, các đội thi vẫn giữ vững được tinh thần thép và nền tảng pháp lý vững chắc”.

Khép lại vòng bán kết, bốn đội thi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chặng tranh tài quyết định của MONEY SIGNAL 2026. Ban Tổ chức gửi lời chúc tới các đội bước tiếp, đồng thời mong nhận được sự quan tâm, đồng hành và cổ vũ của các thầy cô, sinh viên cùng khán giả theo dõi cuộc thi tại vòng chung kết.