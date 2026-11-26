Môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc: Nguyễn Thị Thật giành HCV thứ tư, An Giang khẳng định sức mạnh
Tay đua nữ số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Thật tiếp tục trở thành tâm điểm của môn xe đạp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi giành HCV thứ tư, lần này ở nội dung 500m tốc độ nữ. Thành tích ấn tượng của nữ tay đua góp phần giúp An Giang khẳng định vị thế tại đường đua năm nay.
Sáng 26.11, tại xã Cần Giờ (TP. HCM), Nguyễn Thị Thật thi đấu nổi bật để vượt qua các đối thủ, giành HCV nội dung 500m tốc độ nữ. Phạm Thị My (Thanh Hóa) nhận HCB, trong khi Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp) cùng giành HCĐ.
Đây là tấm HCV thứ tư của tay đua sinh năm 1993 tại Đại hội năm nay. Trước đó, Nguyễn Thị Thật đã thống trị cả ba nội dung đường trường.
Ngày 23.11, cô vô địch cá nhân tính điểm nữ cự ly 30km với 36 điểm. Một ngày sau, nữ cua-rơ tiếp tục giành HCV cá nhân tính giờ nữ cự ly 30km với thành tích 42 phút 44 giây 272, đạt tốc độ trung bình 42,121km/h.
Ở nội dung đồng đội tính giờ nữ, Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội An Giang tiếp tục thi đấu thành công, mang về thêm một chức vô địch. Việc giành chiến thắng ở cả ba nội dung đường trường cho thấy sự ổn định và đẳng cấp của tay đua hàng đầu Việt Nam.
Dù vậy, Nguyễn Thị Thật chưa thể hoàn tất cú đúp HCV trong ngày 26.11 khi chỉ giành HCB nội dung cá nhân tính giờ 3km nữ, xếp sau đồng đội Lâm Thị Kim Ngân.
Ở chung kết cá nhân tính giờ 4km nam, Trần Khởi Minh (Vĩnh Long) giành HCV, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) nhận HCB và Nguyễn Tuấn Vũ (TP. HCM) đoạt HCĐ.
Với hai HCV của Nguyễn Thị Thật và Lâm Thị Kim Ngân trong ngày thi đấu, An Giang nâng tổng số HCV lên 6, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương môn xe đạp.
Ngày 27.11, các tay đua tiếp tục tranh tài ở những nội dung 500m bộ đôi tốc độ nữ, 3km tính giờ đồng đội nữ và 4km tính giờ đồng đội nam.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nguyen-thi-that-gianh-hcv-thu-tu-an-giang-khang-dinh-suc-manh.html