Sáng 26.11, tại xã Cần Giờ (TP. HCM), Nguyễn Thị Thật thi đấu nổi bật để vượt qua các đối thủ, giành HCV nội dung 500m tốc độ nữ. Phạm Thị My (Thanh Hóa) nhận HCB, trong khi Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp) cùng giành HCĐ.

Nguyễn Thị Thật không có đối thủ trên đường đua tốc độ. Ảnh: XĐOL

Đây là tấm HCV thứ tư của tay đua sinh năm 1993 tại Đại hội năm nay. Trước đó, Nguyễn Thị Thật đã thống trị cả ba nội dung đường trường.

Ngày 23.11, cô vô địch cá nhân tính điểm nữ cự ly 30km với 36 điểm. Một ngày sau, nữ cua-rơ tiếp tục giành HCV cá nhân tính giờ nữ cự ly 30km với thành tích 42 phút 44 giây 272, đạt tốc độ trung bình 42,121km/h.

Ở nội dung đồng đội tính giờ nữ, Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội An Giang tiếp tục thi đấu thành công, mang về thêm một chức vô địch. Việc giành chiến thắng ở cả ba nội dung đường trường cho thấy sự ổn định và đẳng cấp của tay đua hàng đầu Việt Nam.

Các tay đua nữ An Giang thi đấu vượt trội tại Đại hội. Ảnh: Như Huy

Dù vậy, Nguyễn Thị Thật chưa thể hoàn tất cú đúp HCV trong ngày 26.11 khi chỉ giành HCB nội dung cá nhân tính giờ 3km nữ, xếp sau đồng đội Lâm Thị Kim Ngân.

Ở chung kết cá nhân tính giờ 4km nam, Trần Khởi Minh (Vĩnh Long) giành HCV, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) nhận HCB và Nguyễn Tuấn Vũ (TP. HCM) đoạt HCĐ.

Với hai HCV của Nguyễn Thị Thật và Lâm Thị Kim Ngân trong ngày thi đấu, An Giang nâng tổng số HCV lên 6, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương môn xe đạp.

Ngày 27.11, các tay đua tiếp tục tranh tài ở những nội dung 500m bộ đôi tốc độ nữ, 3km tính giờ đồng đội nữ và 4km tính giờ đồng đội nam.