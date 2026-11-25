Ở nội dung tính giờ đồng đội nữ cự ly 51km, đội tuyển An Giang với bộ tứ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai và Lâm Thị Kim Ngân đã có màn trình diễn thuyết phục.

Các tay đua nữ An Giang thể hiện bản lĩnh trên đường đua

Các tay đua phối hợp ăn ý, duy trì tốc độ ổn định để cán đích với thành tích 1 giờ 11 phút 53 giây 341, qua đó giành HCV.

Đây là tấm HCV thứ tư của xe đạp An Giang tại Đại hội năm nay. Trước đó, Nguyễn Thị Thật đã hai lần bước lên bục cao nhất ở các nội dung cá nhân tính điểm và cá nhân tính giờ, trong khi Lê Ngọc Sơn giành HCV cá nhân tính điểm.

Đội tuyển TP.HCM xếp thứ hai với thành tích 1 giờ 14 phút 13 giây 899, giành HCB. HCĐ thuộc về Đồng Tháp với thời gian 1 giờ 16 phút 44 giây 579.

Ban tổ chức trao huy chương cho 3 đội nữ có thành tích tốt nhất

Trong khi đó, nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km chứng kiến chiến thắng đáng chú ý của Đồng Nai.

Bộ tứ Lý Tấn Phát, Nguyễn Hướng, Nguyễn Văn Nhã và Trần Trọng Phúc thi đấu đồng đều, duy trì đội hình hợp lý để hoàn thành đường đua với thời gian 1 giờ 40 phút 59 giây 669, giành HCV.

Các tay đua Đồng Nai tạo bất ngờ lớn ở nội dung đồng đội nam

Đáng chú ý, trong đội hình vô địch của Đồng Nai có tay đua trẻ Lý Tấn Phát mới 17 tuổi. Việc một gương mặt trẻ góp sức vào chiến thắng ở nội dung đòi hỏi sức bền và khả năng phối hợp cao cho thấy tín hiệu tích cực trong công tác đào tạo lực lượng kế cận của xe đạp Đồng Nai.

Đương kim vô địch quốc gia Hà Nội về nhì với thành tích 1 giờ 41 phút 37 giây 237, giành HCB. Đội chủ nhà TP.HCM đứng thứ ba, nhận HCĐ với thời gian 1 giờ 44 phút 05 giây 275.

Niềm vui của các tay đua Đồng Nai

Như vậy, TP.HCM là đơn vị duy nhất giành huy chương ở cả hai nội dung đồng đội tính giờ nam và nữ.

Các cuộc tranh tài môn xe đạp đường trường sẽ tiếp tục với những nội dung xuất phát đồng hàng, hứa hẹn mang đến thêm nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại Đại hội.