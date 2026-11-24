Chiều 24-11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, cơ sở 1 (phường Tân Triều), Ban tổ chức môn wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích trong ngày thi đấu đầu tiên.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thứ hạng bài Thái Cực quyền nữ. Trong ảnh: Vận động viên Nguyễn Thị Minh Tâm giành huy chương vàng. Ảnh: Huy Anh

Dự lễ trao giải có ông Vũ Văn Trung, Phụ trách bộ môn wushu - Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức môn wushu Đại hội...

Vận động viên Nguyễn Thục Anh (bìa trái, hàng sau) của thành phố Đồng Nai trên bục nhận huy chương bạc Nam Quyền nữ. Ảnh: Huy Anh

Trong ngày đầu tiên, vận động viên các đơn vị đã thi đấu tranh 6 bộ huy chương. Vận động viên đội tuyển wushu thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm thi đấu xuất sắc mang về cho Đoàn thể thao thành phố Đồng Nai tấm huy chương vàng thứ 8 tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, ban huấn luyện và đồng đội chúc mừng hai vận động viên đạt huy chương trong ngày đầu tiên. Ảnh: Huy Anh

Ở nội dung taolu, Nguyễn Thị Minh Tâm của thành phố Đồng Nai đã hoàn thành tốt bài thi đạt số điểm 9,60; trong khi Nguyễn Quỳnh Phương (Phú Thọ) cùng Nguyễn Thị Yến Bảo (An Giang) lần lượt đạt số điểm 9,23 và 8,28. Kết quả này, Minh Tâm đã giành huy chương vàng bài Thái Cực quyền nữ.

Vận động viên thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm biểu diễn bài Thái Cực quyền nữ. Ảnh: Huy Anh

Cũng ở nội dung taolu, vận động viên Nguyễn Thục Anh của thành phố Đồng Nai giành thêm huy chương bạc Nam Quyền nữ. Trong khi đó, đoàn Hà Nội khẳng định sức mạnh khi giành huy chương vàng ở 5 nội dung còn lại trong ngày.

Trước đó ở môn Điền kinh - nội dung Việt dã leo núi Bà Rá tại đại hội diễn ra ngày 22-11, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh đã xuất sắc giành huy chương vàng cá nhân nam cự ly 7,7km, qua đó đem về huy chương vàng thứ 7 cho thể thao thành phố Đồng Nai.