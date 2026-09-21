Môn thể thao lạ mang về huy chương ASIAD đầu tiên cho Việt Nam

Ronaldinho là đại sứ của teqball. Ảnh: FITEQ.

Sáng 20/9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ với tỷ số 12-9 và 12-6, giành huy chương đồng đôi nam nữ teqball. Đây cũng là kỳ Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) đầu tiên đưa bộ môn này vào chương trình thi đấu chính thức.

Teqball ra đời tại Hungary vào năm 2012, bởi ba người đam mê bóng đá là cựu cầu thủ Gábor Borsányi, doanh nhân György Gattyán và nhà khoa học máy tính Viktor Huszár.

Môn thể thao này là sự kết hợp độc đáo giữa bóng đá và bóng bàn. Linh hồn của teqball nằm ở chiếc bàn cong đặc thù. Khác với bàn bóng bàn truyền thống, tấm lưới ngăn cách được làm từ kính acrylic (plexiglass) cứng. Nhờ đó, khi bóng đập vào lưới vẫn có thể nảy lại sân, giúp trận đấu diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn.

Teqball có nhịp độ nhanh và cường độ vận động cao. Để thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, vận động viên cần kỹ năng kiểm soát bóng, thể lực và tinh thần đồng đội, bên cạnh đó là phải có phản xạ nhanh cùng độ tập trung cao.

Luật chơi quy định vận động viên được chạm bóng bằng mọi bộ phận cơ thể trừ tay và cánh tay. Trận đấu tính điểm trực tiếp, diễn ra linh hoạt trên nhiều mặt sân như thảm trong nhà, sân acrylic hay bãi cát.

Theo luật, mỗi bên được phép chạm bóng tối đa 3 lần trước khi qua sân đối phương. Quy định khắt khe nhất của teqball là vận động viên không được dùng cùng một bộ phận cơ thể để chạm bóng hai lần liên tiếp. Điều này buộc người chơi phải liên tục di chuyển để thay đổi tư thế, rèn luyện tư duy không gian và cảm giác bóng.

Bên cạnh đó, việc cấm hoàn toàn va chạm vật lý giữa các cầu thủ cũng như va chạm với bàn giúp teqball được đánh giá là hình thức chơi bóng thuần túy và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Dù có nét tương đồng với các biến thể như môn futmesa hay futtok, teqball vẫn sở hữu quy chuẩn riêng biệt. Bộ môn này chỉ được công nhận khi đáp ứng hai điều kiện: Vận hành theo luật của Liên đoàn Teqball Quốc tế (FITEQ) và thi đấu trên bàn TEQ tiêu chuẩn do Tập đoàn Teqball Hungary sản xuất.

Teqball cũng đề cao tính bình đẳng giới khi quy định các nội dung thi đấu (đơn 2 người hoặc đôi 4 người) không phân biệt nam nữ.

Không chỉ dừng lại ở các giải đấu do FITEQ tổ chức, bộ môn này còn trở thành công cụ rèn luyện cảm giác bóng tại các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Những huyền thoại như Lionel Messi, Ronaldinho hay Neymar thường xuyên luyện tập teqball để nâng cao kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.