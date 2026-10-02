Môn thể thao độc lạ mang về HCB cho Việt Nam ở ASIAD

Ngày 2/10, Châu Ngọc Tuyết Sang bước vào trận chung kết nội dung Virtual Taekwondo tại Nhà thi đấu Toyohashi, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Đối thủ của cô là Jeus Gabriel Derick, võ sĩ Philippines. Tuyết Sang để thua 0-2 sau hai hiệp đấu, qua đó giành HCB. Đây là tấm huy chương lịch sử của Taekwondo Việt Nam ở nội dung Virtual Taekwondo. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu nội dung này được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD. Việt Nam cũng lần đầu cử VĐV tham dự. Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên, Tuyết Sang đã tiến vào trận tranh HCV. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Virtual Taekwondo có cách thi đấu khác với Taekwondo truyền thống. Các VĐV sử dụng thiết bị cảm biến để ghi nhận chuyển động, sau đó những động tác như đá, đấm và né đòn được thể hiện trên màn hình thông qua hình ảnh kỹ thuật số. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Điểm đặc biệt là nội dung này không chia VĐV theo giới tính hay hạng cân. Vì vậy, Tuyết Sang phải đối đầu trực tiếp với một nam võ sĩ Philippines trong trận chung kết. Jeus Gabriel Derick chiếm ưu thế và giành chiến thắng sau hai hiệp. Tuyết Sang kết thúc giải với tấm HCB trong lần đầu thử sức ở một nội dung còn khá mới tại đấu trường châu lục. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Trước trận chung kết, Tuyết Sang đã có màn trình diễn ấn tượng ở bán kết khi đối đầu Zong Han Darren của Singapore. Võ sĩ Việt Nam ghi 640 điểm ở hiệp đầu, trước khi nâng thành tích lên 800 điểm ở hiệp thứ hai. Kết quả này giúp cô giành quyền vào chung kết. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.

Trước đó, Tuyết Sang có quá trình chuẩn bị khá kỹ cho ASIAD 2026. Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, cô có cơ hội thi đấu với 7 VĐV cũng tham dự kỳ đại hội năm nay và giành nhiều chiến thắng. HLV trưởng đội tuyển quyền Nguyễn Thanh Huy cho biết những trận đấu này giúp Tuyết Sang làm quen với cảm giác thi đấu và các đối thủ. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn thận trọng bởi Virtual Taekwondo là nội dung mới, có cách thi đấu khác với những nội dung quyền truyền thống. Ảnh: Châu Ngọc Tuyết Sang/Facebook.

Cũng trong ngày 2/10, nhiều trận đấu của nội dung này diễn ra tại Nhà thi đấu Toyohashi. Tongchan Sasikarn của Thái Lan đánh bại Lkhagva Badam của Mông Cổ. Ở một trận đấu khác, Yap Zong Han Darren của Singapore vượt qua Asymbek Uulu Alisher của Kyrgyzstan. Ảnh: Choi Won-suk/Korea Times.