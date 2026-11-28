Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) áp dụng cho bậc trung học phổ thông (THPT), trung học nghề và các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Dự thảo lần này quy định toàn diện về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, thời lượng cũng như phương thức tổ chức thực hiện môn học, bảo đảm tính đồng bộ và liên thông xuyên suốt giữa các bậc học.

Theo định hướng của dự thảo, chương trình môn học GDQPAN không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức thuần túy mà hướng tới hình thành các phẩm chất cốt lõi cho người học như yêu nước, nhân ái, trung thực và trách nhiệm. Qua đó, môn học giúp bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh việc phát triển các năng lực chung về tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, học sinh, sinh viên còn được rèn luyện năng lực đặc thù trong việc nhận diện các vấn đề quốc phòng, an ninh và vận dụng kỹ năng vào thực tiễn. Chương trình cũng nhấn mạnh mục tiêu rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Đổi mới quản lý, phương pháp dạy học và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng GDQPAN. Ảnh moet.gov.vn

Về khung thời lượng đào tạo, dự thảo quy định tổng thời lượng đối với bậc THPT và trung học nghề là 105 tiết, chia đều cho ba khối lớp 10, 11 và 12 với 35 tiết mỗi lớp. Việc tổ chức giảng dạy được bố trí theo kế hoạch giáo dục cả năm học, trong đó các bài thực hành có thể tổ chức tập trung theo lớp nhưng không quá 3 tiết trong một buổi và tối đa 1 buổi trong một tuần. Đối với bậc giáo dục nghề nghiệp và đại học, mỗi giờ học được quy định bằng 50 phút. Cụ thể, trình độ trung cấp có tổng thời lượng 81 giờ gồm 2 học phần; hệ đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, đại học có thời lượng 96 giờ gồm 2 học phần; và trình độ cao đẳng, đại học có tổng thời lượng 177 giờ chia thành 4 học phần.

Nội dung chương trình ở bậc THPT và trung học nghề được thiết kế kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành theo lộ trình tăng dần qua từng năm học. Ở lớp 10, học sinh tập trung tìm hiểu truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân, Điều lệnh Quân đội và Công an, công tác phòng chống ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời được cập nhật các vấn đề thời sự như an ninh mạng và an ninh phi truyền thống, kết hợp thực hành giới thiệu súng bộ binh, đội ngũ và kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương. Lên lớp 11, nội dung đi sâu vào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng chống tệ nạn xã hội, song song với việc thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, tìm hiểu thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo và kiến thức phòng không nhân dân. Đến lớp 12, chương trình tập trung vào lịch sử bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975, tổ chức của Quân đội, Công an, công tác tuyển sinh vào các trường thuộc khối ngành này và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đi kèm phần thực hành các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu và chạy vũ trang. Trong khi đó, ở trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, kiến thức được cấu trúc thành các học phần chuyên sâu bao gồm: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai đồng bộ, dự thảo yêu cầu các cơ sở giáo dục công bố kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân theo quy chế đào tạo. Toàn bộ chương trình được thiết kế bảo đảm tính liên thông chặt chẽ từ bậc phổ thông lên đến đại học, đồng thời đáp ứng yêu cầu giảng dạy phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức và sự phát triển thể lực của người học ở từng lứa tuổi.

Mời độc giả xem video Bộ Nội vụ quy định 14 vị trí phải luân chuyển sau 3-5 năm