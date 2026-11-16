Món quà Tết ấm áp từ lương hưu của nhà giáo gần 90 tuổi

Sáng 16/11/2026, tại trụ sở Báo CAND, chúng tôi rất xúc động trước sự xuất hiện đặc biệt của bà Trần Phương Chi (gần 90 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu, hiện sinh sống tại số 2 Hoàng Văn Thụ, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Dù tuổi cao, đi lại khó khăn, bà vẫn nhờ người thân đưa đến tòa soạn để trực tiếp trao số tiền 5 triệu đồng. Đây là món quà nghĩa tình bà gửi gắm vào chương trình "Tết vì người nghèo" do Báo CAND tổ chức nhằm hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bà Trần Phương Chi trao số tiền 5 triệu đồng ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2027 tại trụ sở Báo CAND

Suốt nhiều năm qua, cứ mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, vợ chồng bà đều dành một khoản từ tiền lương hưu và đến Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng để gửi tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Năm ngoái, ông mất, bà rất đau buồn. Nén nỗi nhớ thương người chồng nguyên là lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo TP Đà Nẵng và tiếp tục làm theo tâm nguyện của ông, nên từ đầu năm bà đã dành một phần tiền làm từ thiện. Nhân dịp ra Hà Nội thăm con cháu, bà muốn trực tiếp trụ sở Báo CAND để đóng góp vào chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2027. Chiều lòng mẹ, chị Nhung đã đưa bà đến trụ sở Báo ở số 1 Lê Đức Thọ.

Ở tuổi gần 90, tâm nguyện giản dị của nhà giáo hưu trí chỉ là mong chút tấm lòng nhỏ bé của mình sẽ góp thêm niềm vui, sự ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Trân trọng đón nhận món quà đặc biệt này, Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng biên tập bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước tấm lòng nhân hậu của bà. Số tiền 5 triệu đồng sẽ được tòa soạn chuyển đến bà con gặp khó khăn trong chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2027.