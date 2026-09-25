Món quà nhỏ thắp sáng đêm rằm cho những trẻ em kém may mắn

Công an xã Hoà Lạc mang Trung thu ấm áp đến cho trẻ em kém may mắn

Cứ mỗi mùa trăng về, các em nhỏ lại rộn ràng niềm vui đón Tết Trung thu. Nhưng với những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, niềm vui ấy đôi khi là sự xa xỉ giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Hiểu được điều đó, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an xã Hoà Lạc (Hà Nội) đã tổ chức một hoạt động ý nghĩa để mang lại một mùa trăng trọn vẹn hơn cho các cháu.

Ngày 24/9/2026, họ đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không chỉ là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngọt ngào, các cán bộ áo xanh còn mang theo sự hỏi han ân cần, cái nắm tay ấm áp và lời động viên chân thành. Những hành động giản dị ấy là liều thuốc tinh thần, mang lại niềm vui bất ngờ cho các cháu bé.

Cứ mỗi món quà được trao đi, nụ cười lại rạng rỡ trên những khuôn mặt còn nhiều lo toan. Các cán bộ đến từng nhà, lắng nghe những câu chuyện đời thường, chia sẻ khó khăn và dành thời gian trò chuyện với các cháu. Đó không chỉ là việc trao quà mà còn là sự sẻ chia tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các cháu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các cán bộ Công an xã Hoà Lạc mong muốn mỗi cháu bé đều được đón một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương. Họ đã thực hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", "trách nhiệm với cộng đồng" bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất, mang yêu thương đến từng ngõ nhỏ của quê hương Hoà Lạc.

Đêm Trung thu sớm ở miền quê, dưới ánh đèn dầu và đèn lồng đỏ, những món quà nhỏ tuy giản dị nhưng chứa đựng tình người ấm áp của những chiến sĩ công an, mang lại một mùa trăng trọn vẹn hơn cho các cháu bé khó khăn. Tết Trung thu không chỉ có bánh, có đèn mà còn có tình người ấm áp.