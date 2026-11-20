Ba diva và ca sĩ Ngọc Anh sẽ dành tặng món quà mùa Đông cho các khán giả Thủ đô qua hai đêm nhạc “Ký ức Hà Nội”. (Ảnh: Hạnh Trang)

Trên sân khấu, một ca khúc có thể chỉ kéo dài vài phút. Nhưng để những phút giây ấy thực sự chạm đến người nghe, phía sau luôn là rất nhiều thời gian, sự tập trung và tâm huyết của nghệ sĩ. Những ngày này, ba diva Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam và ca sĩ Ngọc Anh đang cùng ekip miệt mài tập luyện cho chương trình “Ký ức Hà Nội” diễn ra vào hai đêm 21 và 22/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Không chỉ chuẩn bị cho những phần trình diễn riêng, các nghệ sĩ còn dành thời gian cho những tiết mục song ca, kết hợp và liên khúc. Mỗi giọng hát có một cách xử lý, một cá tính riêng; vì vậy, sự hòa quyện giữa các nghệ sĩ và dàn nhạc đòi hỏi sự lắng nghe, điều chỉnh và đồng điệu trong từng chi tiết.

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Vũ Huyền Trung, những ca khúc viết về Hà Nội được chăm chút trong từng bản phối. Từ những giai điệu hào hùng đến những bản tình ca lãng mạn, từ ký ức về phố phường đến những mùa hoa và những cuộc tình đã xa, tất cả đang dần được kết nối thành một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc.

Với 27 tiết mục dự kiến, chương trình có sự đồng hành của ban nhạc E.band, saxophone, trumpet và dàn dây 20 nhạc công. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nghệ sĩ cùng ekip được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian trình diễn giàu màu sắc, có chiều sâu và sự tinh tế.

“Ký ức Hà Nội” không chỉ là nơi những ca khúc nổi tiếng về Thủ đô được cất lên. Đó còn là dịp để mỗi khán giả tìm lại một phần ký ức của mình qua âm nhạc – một con phố, một mùa yêu, một người từng đi qua cuộc đời, hay một Hà Nội đã ở lại mãi trong tâm trí.

Hai đêm 21 và 22/11, cuộc hẹn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ là món quà mùa Đông đẫm màu Hà Nội, được gửi đến khán giả bằng tiếng hát, sự tận tâm và tình yêu âm nhạc của những người nghệ sĩ.