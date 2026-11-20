Chiều 19/11, dù không có giờ lên lớp, cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên lớp 2A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, thành phố Quảng Ninh bất ngờ nhận điện thoại của phụ huynh mời ra lớp vì học trò đang chờ.

Trước mắt cô là những món quà mộc mạc gắn với đời sống mưu sinh của gia đình: mực bố câu, cá ruội bố mẹ phơi, ốc, cùm cùm bắt ngoài biển, trứng vịt nhà nuôi, bí xanh quầy rau của mẹ.../.