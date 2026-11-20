Món quà mộc mạc từ biển khơi, sưởi ấm lòng thầy cô vùng đảo Cô Tô dịp 20/11
Những món quà dung dị, mang đậm hơi thở đời sống biển đảo và nương vườn do các học sinh tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gửi tặng đã mang lại niềm vui và sự xúc động sâu sắc cho các thầy cô giáo.
Chiều 19/11, dù không có giờ lên lớp, cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên lớp 2A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, thành phố Quảng Ninh bất ngờ nhận điện thoại của phụ huynh mời ra lớp vì học trò đang chờ.
Trước mắt cô là những món quà mộc mạc gắn với đời sống mưu sinh của gia đình: mực bố câu, cá ruội bố mẹ phơi, ốc, cùm cùm bắt ngoài biển, trứng vịt nhà nuôi, bí xanh quầy rau của mẹ.../.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mon-qua-moc-mac-tu-bien-khoi-suoi-am-long-thay-co-vung-dao-co-to-dip-2011-post1149611.vnp