Món quà giúp bộ đội Quảng Trị tìm đồng đội

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn còn hơn 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Với người đi tìm mộ, một lời chỉ dẫn của đồng đội cũ hay một vị trí ghi trên bản đồ chiến trường đều đáng quý.

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng Quảng Trị 4 máy radar xuyên đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Hiện tại, mỗi khu vực tìm kiếm, các cán bộ chiến sĩ vẫn phải xác định dựa trên nhiều tấm bản đồ, những người già chứng kiến và kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tìm kiếm, do vậy sẽ mất thời gian đồng thời sẽ khó khăn hơn khi nhiều vị trí đã hoàn toàn mất dấu vết qua năm tháng.

4 máy radar xuyên đất được trao để giúp bộ đội ở chính khâu này. Từ dữ liệu máy thu được khi khảo sát, đội quy tập có thêm căn cứ để khoanh lại những vị trí có dấu hiệu bất thường dưới mặt đất và kiểm tra kỹ hơn.

Cùng với việc bàn giao thiết bị, Quỹ Thiện Tâm phối hợp hướng dẫn cán bộ cách vận hành máy, thu thập và phân tích dữ liệu. Nhờ vậy, sau khi tiếp nhận một nguồn tin, những người trực tiếp làm nhiệm vụ có thêm phương tiện để theo đuổi đầu mối ấy ngoài thực địa.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ tỉnh chia sẻ: Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là “mệnh lệnh từ trái tim”. Việc Quỹ Thiện Tâm trao tặng thiết bị thể hiện tình cảm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những người đã hy sinh.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm hài cốt ở khu vực xã Bãi Dinh tỉnh Quảng Trị

Ý nghĩa của món quà còn ở phía những gia đình đến nay vẫn chưa biết người thân nằm lại nơi nào. Với họ, mỗi đầu mối mà bộ đội có điều kiện tìm đến, mỗi vị trí có thể khảo sát kỹ hơn đều đáng quý, bởi đó là thêm một cơ hội tìm thấy người thân sau bao năm chờ đợi.

Theo số liệu công bố ngày 10.11, sau 240 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", các lực lượng tại Quảng Trị đã quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 1 đến 30.10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm thấy 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, Đội số 1 tìm thấy thêm 2 hài cốt trong các ngày 26.10 và 3.11.