Món quà đặc biệt thắp niềm tin cho thanh niên khó khăn

Trao sinh kế

Một mình nuôi ba con nhỏ, anh Lê Đình Thắng, trú thôn Mỹ Hưng, xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An, luôn phải chật vật xoay xở để trang trải cuộc sống. Thu nhập hạn chế, trong khi trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy các con ngày càng lớn, khiến việc ổn định kinh tế gia đình trở thành gánh nặng đối với anh.

Với gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh Thắng, một con bò giống là tài sản có giá trị, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế lâu dài. Nếu được chăm sóc tốt, bò sinh trưởng, sinh sản, gia đình anh có thể từng bước gây dựng đàn vật nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập.

“Được Đoàn – Hội và địa phương quan tâm trao tặng bò giống, tôi rất vui và biết ơn. Đây là tài sản có giá trị đối với gia đình, giúp tôi có thêm cơ hội phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập và chăm lo cho các con. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt để phát triển kinh tế gia đình”, anh Thắng chia sẻ.

Đoàn xã Tam Đồng trao tặng bò giống cho anh Lê Đình Thắng.

Cùng được hỗ trợ bò giống, anh Lê Văn Lợi, một thanh niên khuyết tật trên địa bàn xã Tam Đồng, cũng có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống. Những hạn chế về sức khỏe khiến việc tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập của anh gặp nhiều trở ngại.

Vì vậy, nguồn hỗ trợ thiết thực này mang ý nghĩa đặc biệt, giúp anh có điều kiện phát triển chăn nuôi phù hợp với hoàn cảnh. “Đây là món quà thiết thực, ý nghĩa, giúp tôi có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống”, anh Lợi tâm sự.

Với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, giá trị của món quà không chỉ nằm ở số tiền được hỗ trợ mà còn ở cơ hội tự tạo sinh kế, chủ động vươn lên bằng sức lao động của mình.

Nhằm đồng hành với thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tam Đồng triển khai trao tặng bò giống cho 3 thanh niên trên địa bàn. Mỗi con bò trị giá 15 triệu đồng, tổng giá trị hỗ trợ 45 triệu đồng. Kinh phí được huy động từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xã hội hóa.

Anh Lê Văn Lợi bên con bò giống được hỗ trợ.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Đông ấm – Xuân tình nguyện”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đồng hành để thanh niên vươn lên

Anh Hoàng Thế Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tam Đồng, cho biết, chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Theo anh Thế Anh, kinh phí trao tặng bò giống được huy động từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, tổ chức Đoàn – Hội mong muốn kết nối thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ, nhất là thanh niên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật.

“Chúng tôi mong muốn những con bò giống được trao sẽ trở thành nguồn sinh kế lâu dài, giúp các bạn thanh niên có thêm động lực phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, điều quan trọng là mỗi người tiếp tục nỗ lực, chủ động chăm sóc vật nuôi, phát huy tinh thần vượt khó để từng bước cải thiện cuộc sống”, anh Thế Anh chia sẻ.

Những con bò giống được trao tặng kỳ vọng trở thành nguồn sinh kế lâu dài, giúp các gia đình có thêm thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống.

Bí thư Đoàn xã Tam Đồng cho rằng, việc hỗ trợ sinh kế cần gắn với sự chủ động của người thụ hưởng. Mỗi con bò giống là nguồn lực ban đầu, còn hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào quá trình chăm sóc, chăn nuôi và khả năng phát triển kinh tế của từng gia đình.

Từ những mô hình hỗ trợ cụ thể, tổ chức Đoàn – Hội kỳ vọng các thanh niên được trao bò giống sẽ từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và có thêm điều kiện lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

“Trao bò giống không chỉ là trao tặng một tài sản có giá trị, mà còn là trao cơ hội để thanh niên chủ động xây dựng tương lai. Với sự đồng hành của địa phương và cộng đồng, chúng tôi kỳ vọng những mô hình sinh kế này sẽ giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”, anh Thế Anh cho hay.