Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11, Lường Yến Nhi, sinh viên năm cuối ngành Trinh sát an ninh, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, đã tự tay chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cùng những món quà dành tặng 27 bạn nam trong lớp.

Trước đó, Nhi đã dành một tháng để chuẩn bị, từ việc lên ý tưởng, lựa chọn quà đến trang trí không gian. Món quà bất ngờ khiến các thành viên trong lớp xúc động.

“Những điều bất ngờ ấy sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ, nhất là khi chúng em đang ở năm cuối, chuẩn bị khép lại quãng thời gian học tập cùng nhau”, Nhi chia sẻ.

Nhi tự tay chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cùng những món quà dành tặng 27 bạn nam trong lớp. Ảnh: NVCC

Cô gái duy nhất trong lớp học “toàn nam”

Lường Yến Nhi cho biết, khi mới bước vào lớp, cô khá bất ngờ và có phần ngại ngùng vì xung quanh toàn các bạn nam.

“Ban đầu, em lo rằng trong nhiều hoạt động mình sẽ khó hòa nhập được. Nhưng khi được đồng hành cùng lớp, em luôn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ các bạn học. Vì thế, em cảm thấy bản thân rất may mắn”, Nhi chia sẻ.

Trong môi trường đào tạo công an nhân dân, học viên phải tuân thủ nghiêm điều lệnh, nội quy, đồng thời trải qua quá trình học tập và rèn luyện với yêu cầu cao về tính kỷ luật, thể lực và bản lĩnh.

Là nữ sinh duy nhất, Nhi cũng phải thích nghi với nhiều yêu cầu học tập, rèn luyện đặc thù. Chẳng hạn với môn bắn súng, yêu cầu môn học đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, bản lĩnh và nắm vững các nguyên tắc an toàn.

Môn học này ban đầu với Nhi là một thách thức. Tuy nhiên, trong quá trình học, Nhi luôn nhận được sự hướng dẫn, động viên từ các bạn nam trong lớp. Sự hỗ trợ từ bạn bè cũng giúp Nhi dần tự tin, thích nghi với cường độ học tập và rèn luyện.

Nhi là nữ sinh duy nhất của lớp. Ảnh: NVCC

Sự quan tâm của các bạn không chỉ thể hiện trong những giờ học mà còn ở các hoạt động thường ngày. Trong các hoạt động tập thể, mọi người thường dành cho nữ sinh duy nhất những sự ưu tiên nhất định.

Ngược lại, Nhi cũng có cách riêng để giúp đỡ các bạn. Đôi khi, Nhi còn trở thành “quân sư” tư vấn chuyện tình cảm, giúp các bạn nam hiểu hơn về tâm lý con gái. Từ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, Nhi dần hòa nhập và trở thành một thành viên đặc biệt của tập thể.

Muốn lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên

Nguyễn Văn Tiến, một thành viên trong lớp, cho biết điều làm nên sự gắn bó của lớp không đơn thuần là việc có một nữ sinh giữa 27 nam sinh mà nằm ở tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của các thành viên.

Trong các dịp đặc biệt, lớp thường tổ chức các hoạt động tập thể để thành viên trong lớp ngày càng gắn kết. Dịp 20/10 vừa qua, 27 nam sinh cũng đã bí mật chuẩn bị quà, trang trí lớp học để chúc mừng nữ sinh duy nhất của lớp. Trở về sau buổi biểu diễn văn nghệ, Nhi vô cùng bất ngờ và xúc động trước sự chuẩn bị của các bạn.

Đến ngày 19/11, nữ sinh lại chủ động tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ấm áp. Năm ngoái, Nhi cũng từng tổ chức hoạt động tương tự. Tuy nhiên năm nay, khi cả lớp đang ở năm cuối, Nhi muốn chuẩn bị chu đáo hơn để mọi người có thêm một kỷ niệm đẹp trước khi tốt nghiệp.

Dịp 20/10, các nam sinh bí mật chuẩn bị quà, trang trí lớp học để chúc mừng nữ sinh duy nhất của lớp. Ảnh: NVCC

Sự chuẩn bị này khiến các bạn nam xúc động. Các thành viên sau đó đã đăng tải khoảnh khắc ấy lên mạng xã hội.

“Chúng em muốn lưu lại kỷ niệm này để sau khi ra trường có thể nhắc lại, nhớ đến nhau nhiều hơn và không thể quên những khoảnh khắc ấy. Không ngờ câu chuyện lại nhận được sự quan tâm của mọi người”, Tiến nói.

Còn với Nhi, điều đáng quý nhất trong những năm tháng học tập tại trường không nằm ở việc mình là nữ sinh duy nhất hay được các bạn ưu tiên mà là ở tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý chí vượt khó của mỗi thành viên. Chính điều đó đã giúp tập thể cùng nhau tiến bộ, trưởng thành trong môi trường học tập đặc thù của lực lượng công an nhân dân.