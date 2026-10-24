Món quà bất ngờ của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang

Món quà được nàng hậu chuẩn bị là chiếc iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple vừa chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam. Thay vì trực tiếp trao tay, người đẹp tinh nghịch rủ chồng cùng thực hiện một trào lưu đang thịnh hành trên mạng xã hội để tạo niềm vui bất ngờ.

Trong đoạn video, Đỗ Vinh Quang vui vẻ phối hợp làm theo hướng dẫn của vợ và quay người đi mà không hề hay biết về kế hoạch từ trước. Tranh thủ khoảnh khắc này, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đã giấu sẵn ra.

Chủ tịch CLB Hà Nội "hợp tác" quay trend cùng vợ hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và bất ngờ khi nhận ra món quà vợ tặng.

Khi quay lại, Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội không giấu được vẻ ngạc nhiên và hào hứng đón nhận món quà đặc biệt. Màn trao quà diễn ra trong không khí tình cảm, đồng thời cho thấy sự thoải mái, vui nhộn của nam doanh nhân trong cuộc sống thường ngày, khác hẳn với hình ảnh nghiêm túc thường thấy trên thương trường.

Món quà Đỗ Mỹ Linh lựa chọn cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì là dòng thiết bị công nghệ mới nhất. Theo thông tin từ Apple, iPhone Duo ra mắt vào tháng 9/2026 và chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 23/10.

Đây là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, sở hữu màn hình bên trong 7,6 inch, màn hình ngoài 5,4 inch và sử dụng chip A20 Pro mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, đa nhiệm. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá khởi điểm từ 64.999.000 đồng với nhiều phiên bản dung lượng lưu trữ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Đỗ Mỹ Linh gây thích thú với những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Vào tháng 11/2022, ngay sau đám cưới, nàng hậu từng quay video bắt trend du lịch, sử dụng hiệu ứng thu nhỏ ông xã đang ngái ngủ đặt vào lòng bàn tay cùng chú thích dí dỏm "Dậy đi chơi nào".

Đến tháng 7/2025, cặp đôi tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem với video nắm tay chuyển cảnh qua nhiều địa điểm trong chuyến du lịch châu Âu. Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ, những chuyến đi này là cơ hội để cả hai thư giãn và gắn kết sau khoảng thời gian bận rộn với công việc.

Không chỉ thông qua các đoạn video, cặp đôi còn thường xuyên trêu đùa nhau dưới những bài đăng cá nhân. Dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới vào tháng 10/2024, khi Đỗ Vinh Quang đăng ảnh kèm dòng trạng thái "Wedding anniversary", Đỗ Mỹ Linh lập tức nhắc chồng viết dài hơn và nhận được lời đáp dí dỏm xin thông cảm do vốn ngoại ngữ có hạn.

Kể từ khi kết hôn vào tháng 10/2022, cặp đôi luôn giữ được sự gần gũi.

Hay vào dịp Tết Nguyên đán 2026, nàng hậu cũng hài hước phàn nàn khi ông xã chia sẻ những bức ảnh gia đình chưa qua chỉnh sửa. Kể từ khi kết hôn vào tháng 10/2022, trải qua 4 năm chung sống và có hai người con, cặp đôi luôn giữ được sự gần gũi. Đúng như chia sẻ của Đỗ Mỹ Linh vào năm 2025, cô luôn trân trọng sự bình yên trong hôn nhân và mong muốn tạo không khí vui vẻ đón chồng trở về sau một ngày làm việc.