Món quà âm nhạc dành tặng thầy cô nhân 20.11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

"Ơn thầy cô mến thương" đưa người nghe trở về thế giới hồn nhiên, tươi vui của lứa tuổi học trò

Trong đó, Lời tri ân mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng, thể hiện tâm tình của những người đã trưởng thành khi nhìn lại hành trình học tập và những người từng dìu dắt mình. Tác phẩm do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang.

Không chỉ gửi gắm lòng biết ơn đến những người thầy, người cô trên bục giảng, ca khúc còn mở rộng không gian tri ân đến đấng sinh thành - những người thầy đầu tiên, cô giáo đầu đời đã dìu dắt mỗi người từ thuở ấu thơ.

Qua đó, tình cảm dành cho thầy cô được đặt trong mạch nguồn rộng lớn hơn của tình yêu thương gia đình và những bài học đầu tiên về lẽ sống.

Ở sắc thái đối lập, Ơn thầy cô mến thương đưa người nghe trở về thế giới hồn nhiên, tươi vui của lứa tuổi học trò qua phần thể hiện trong sáng của tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục.

Với giai điệu rộn ràng, ca khúc tái hiện những hình ảnh thân thuộc của mái trường: niềm vui đến lớp, trang sách mở ra chân trời tri thức, nét chữ nắn nót hay phấn trắng vương trên tóc thầy.

Nếu Lời tri ân là lời tự sự của những người đã đi qua năm tháng học trò thì Ơn thầy cô mến thương lại cất lên tiếng lòng hồn nhiên của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Hai tác phẩm với hai cách biểu đạt bổ sung cho nhau, cùng tôn vinh tình thầy trò và đạo lý tôn sư trọng đạo qua những cung bậc cảm xúc gần gũi.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết nghề giáo gắn liền với những ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời anh. Anh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu năm.

Cha anh từng là giáo viên môn Vật lý, mẹ gắn bó với nghề giáo qua môn Toán học. Đặc biệt, người bạn đời đồng hành cùng anh trong cuộc sống cũng là một nhà giáo đang công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Chính những dấu ấn từ gia đình đã góp phần bồi đắp tình cảm và sự trân trọng của nhạc sĩ đối với nghề giáo.

"Lời tri ân" thể hiện tâm tình của những người đã trưởng thành khi nhìn lại hành trình học tập và những người từng dìu dắt mình

Bởi vậy, hai sáng tác mới không chỉ là những ca khúc dành riêng cho ngày 20.11 mà còn chứa đựng những suy ngẫm về cội nguồn tri thức, về tình yêu thương và sự dìu dắt của những người có ảnh hưởng đến hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho Lời tri ân là phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam).

Với sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc của nghệ sĩ thính phòng và âm hưởng trữ tình, sâu lắng, Bùi Trang mang đến cách thể hiện giàu cảm xúc, phù hợp với tinh thần chiêm nghiệm, tri ân của tác phẩm.

Chia sẻ về cơ duyên và cảm xúc khi thể hiện ca khúc, nghệ sĩ Bùi Trang cho biết: “Những giai điệu đầu tiên khiến tôi như nhìn thấy hình ảnh của chính mình và nhiều thế hệ học trò từng bước qua mái trường mến yêu.

Với tôi, từng câu hát không chỉ là lời cảm ơn gửi đến thầy cô trực tiếp truyền đạt tri thức mà còn là sự tri ân dành cho những người thân trong gia đình - những người dạy ta bài học đầu đời về tình yêu thương và lẽ sống”.

Sự kết hợp giữa giọng ca giàu trải nghiệm của Bùi Trang cùng tốp ca Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trong Lời tri ân, và nét hồn nhiên, trong trẻo của tốp ca học sinh trong Ơn thầy cô mến thương, tạo nên hai điểm nhấn khác biệt nhưng thống nhất về tình thầy trò.

Một bên là sự lắng đọng của ký ức và lòng biết ơn khi đã trưởng thành; một bên là niềm vui, sự yêu thương chân thành của những thế hệ học trò đang được thầy cô dìu dắt.

"Lời tri ân" là ca khúc mang màu sắc trang trọng, sâu lắng, được thể hiện bởi tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang

Ra mắt đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo.

Qua những giai điệu và ca từ giàu tình cảm, các tác phẩm cũng gợi nhắc mỗi người về cội nguồn tri thức, về những người thầy, người cô và những người thân đã âm thầm trao truyền yêu thương, thắp sáng con đường trưởng thành của mỗi thế hệ.