Món quà 20-11 ở Huế dành cả những người lao động thầm lặng

Ngày 14-11, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 đến 20-11-2026), địa phương quyết định tặng quà trị giá 200.000 đồng/người đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tại các trường công lập trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý của hoạt động này là đối tượng nhận quà không chỉ có đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp mà còn bao gồm những người làm công tác quản lý, nhân viên cấp dưỡng và các vị trí phục vụ khác trong trường học. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương, thể hiện sự chung tay của chính quyền và cộng đồng trong việc tri ân những người đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Triển khai mô hình “Không gian chờ thân thiện” ở phường An Cựu.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, mỗi vị trí công việc đều có vai trò riêng, cùng góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Vì vậy, món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, ghi nhận những đóng góp của tất cả người lao động trong nhà trường.

Chia sẻ niềm vui khi nhận được thông tin về hoạt động này, chị Lê Thị Thái Tin, nhân viên cấp dưỡng Trường Tiểu học Huyền Trân, cho biết chị rất vui và xúc động khi những người làm công việc phục vụ cũng được chính quyền địa phương quan tâm như đội ngũ giáo viên.

“Giáo viên là nghề chính, còn bọn em làm trong môi trường giáo dục, đôi lúc được quan tâm một chút gì đó là thấy rất vui rồi. Vật chất quan trọng, nhưng ý nghĩa tinh thần sẽ giúp mình vui hơn, động viên mình tiếp tục công tác và cống hiến”, chị Tin chia sẻ.

Theo chị Tin, những người làm công việc cấp dưỡng, phục vụ trong trường học cũng có những đóng góp thầm lặng, bảo đảm các hoạt động giáo dục diễn ra thuận lợi. Do đó, sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương mang lại niềm vui và động lực rất lớn đối với người lao động.

“Những điều lãnh đạo phường làm rất tốt đẹp, kịp thời, cần thiết và quan tâm thấu đáo đến cả những góc khuất mà trước đây chưa ai để ý tới”, chị Tin bày tỏ.

Không chỉ quan tâm đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động trong các trường học, thời gian qua, phường An Cựu còn triển khai nhiều mô hình, cách làm nhằm xây dựng chính quyền thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và chăm lo đời sống Nhân dân.

Một trong những mô hình đáng chú ý là “Không gian chờ thân thiện” do Công an phường An Cựu triển khai, hướng đến tạo môi trường tiếp đón văn minh, thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, người dân khi đến làm thủ tục được cấp thẻ điện tử theo số thứ tự, bố trí khu vực chờ riêng biệt với nước uống, cà phê, bánh kẹo miễn phí. Hệ thống thiết bị báo rung giúp người dân chủ động nhận biết khi đến lượt, hạn chế tình trạng tập trung đông người tại quầy tiếp nhận.

Trong thời gian chờ đợi, cán bộ Công an trực tiếp hướng dẫn, tư vấn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Đặc biệt, khu vực tra cứu thông tin được bố trí máy tính kết nối Internet, giúp người dân chủ động tìm hiểu quy định, quy trình, thành phần hồ sơ cũng như cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Việc đưa mô hình “Không gian chờ thân thiện” vào hoạt động không chỉ cải thiện điều kiện tiếp đón mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, lấy người dân làm trung tâm trong hoạt động phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Từ những món quà tri ân dành cho người lao động trong trường học đến các mô hình phục vụ người dân tại cơ sở, phường An Cựu đang hướng đến những cách làm thiết thực, gần gũi trong xây dựng chính quyền thân thiện. Qua đó, từng bước lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và mục tiêu xây dựng một phường An Cựu hạnh phúc.