Món phụ kiện mùa Thu: Chỉ cần khoác lên là biết ngay bạn có gu thời trang

Nếu lướt mạng vài ngày qua, chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh những nàng It Girl như Kendall Jenner, Jennifer Lawrence đến Zoë Kravitz đều khoác khăn pashmina in họa tiết. Kể cả khi các nàng chỉ mặc một chiếc quần thun thoải mái, thêm chiếc khăn này vào là tổng thể trông đầy cuốn hút.

Đầu mùa này, Kendall Jenner đã hai lần lăng xê khăn choàng họa tiết. Lần đầu là tại show diễn Emporio Armani ở Milan, khi cô kết hợp món phụ kiện này với chiếc váy bút chì đen mang hơi hướng thập niên 1990 và sandal quai mảnh.

Lần thứ hai là ở sân bay, sau chuyến đi đến Venice tham dự Liên hoan phim Venice. Chọn trang phục thoải mái, Kendall khoác thêm khăn nhung xanh với họa tiết jacquard, phối cùng kính râm nổi bật và giày bệt da của The Row. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, tổng thể trang phục vẫn toát lên vẻ "quiet luxury" sang xịn mà Kendall luôn theo đuổi.

Zoë Kravitz cũng có khoảnh khắc đời thường, khi được bắt gặp gần khu Brooklyn với chiếc khăn choàng màu hồng phấn trầm vắt nhẹ trên vai. Đây chính là món đồ lý tưởng để khoác thêm khi trời lạnh đột ngột. Zoë phối chiếc khăn mang hơi hướng vintage với mũ bóng chày in tên tạp chí The New York Times, kính râm Thistles, quần The Row Gala dáng rộng mềm mại và giày bệt da lộn. Hoàn thiện trang phục là chiếc túi tote Estelle cỡ lớn, đan kiểu thủ công, cũng đến từ The Row.

Rõ ràng, nếu muốn giữ ấm mà không phải khoác lên người quá nhiều lớp quần áo cồng kềnh, khăn choàng họa tiết chính là lựa chọn đáng thử trong mùa Thu.

Món đồ này vừa đẹp mắt, vừa linh hoạt khi phối đồ: Diện cùng outfit chỉn chu để đi chơi, đi hẹn hò cũng hợp, mà kết hợp với quần áo thoải mái thường ngày vẫn cực kỳ ăn ý. Đặc biệt, nếu săn được một chiếc khăn vintage độc đáo thì càng dễ tạo dấu ấn riêng.