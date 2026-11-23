Phiên thảo luận quy tụ góc nhìn từ doanh nghiệp và giới học thuật

Khi các tổ chức chạy đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời quản lý lực lượng lao động ngày càng đa dạng về văn hóa, các chuyên gia từ Deloitte, Bosch và Đại học RMIT Việt Nam đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: liệu doanh nghiệp có đang tích lũy món nợ tiềm ẩn khi công nghệ phát triển nhanh hơn văn hóa tổ chức?

Hãy hình dung môi trường làm việc nơi AI có thể chuyển ngữ các cuộc hội thoại tức thời, tự động hóa những tác vụ phức tạp và kết nối các đội ngũ xuyên lục địa. Nhờ công nghệ, việc cộng tác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng nhân viên vẫn có thể gặp khó khăn trong việc thấu hiểu nhau, xây dựng niềm tin với lãnh đạo hoặc phối hợp hiệu quả giữa những khác biệt về văn hóa.

Liệu rào cản lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi AI lại là điều mà chính công nghệ không thể giải quyết?

Đằng sau câu hỏi đó là khái niệm mới - “nợ văn hóa” (cultural debt), để chỉ về những rào cản ẩn, tích tụ trong tổ chức khi các yếu tố con người như niềm tin, giá trị chung, hành vi lãnh đạo và phương thức làm việc, không bắt kịp nhịp độ thay đổi.

Khái niệm này đã thu hút sự quan tâm tại Tọa đàm Nhân sự RMIT × Deloitte 2026, nơi lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và giới học thuật cùng thảo luận xem liệu các tổ chức có đang tiến nhanh về công nghệ hơn so với mức độ sẵn sàng về văn hóa hay không.

TỔN THẤT VÔ HÌNH TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Doanh nghiệp đang đầu tư vào AI để nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, trong khi công nghệ có thể được triển khai tương đối nhanh, văn hóa tổ chức thường cần nhiều thời gian hơn để thay đổi.

Bà Nicole Scoble-Williams, Lãnh đạo toàn cầu về tương lai việc làm tại Deloitte

Trong bài phát biểu chính, bà Nicole Scoble-Williams, Lãnh đạo toàn cầu về tương lai việc làm tại Deloitte, phân tích cách AI có thể làm bộc lộ, khuếch đại và mở rộng những điểm yếu sẵn có của tổ chức khi những yếu tố con người không theo kịp tốc độ thay đổi.

Những nhận định của bà đã chỉ ra một thách thức mang tính cốt lõi. Vấn đề không chỉ nằm ở cách con người sử dụng AI, mà còn ở cách AI đang định hình lại những tương tác giữa người với người, vốn là nền tảng để văn hoá được hình thành và củng cố. Điều này bao gồm cách mọi người giao tiếp, hợp tác, đưa ra quyết định, xây dựng lòng tin và đánh giá hiệu quả công việc. AI có thể giúp gia tăng tốc độ và hiệu suất, nhưng không thể tự động tạo dựng niềm tin, củng cố các mối quan hệ hay giải quyết những mâu thuẫn mang tính hệ thống đã ăn sâu trong tổ chức.

Điều này đặt ra cho lãnh đạo doanh nghiệp một khả năng không mấy dễ chịu, rằng liệu tổ chức có đang tích lũy “nợ văn hóa” ngay cả khi đang vui mừng về những bước tiến trong chuyển đổi số?

MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA CÓ THỰC SỰ TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH KHÔNG?

Lực lượng lao động đa văn hóa thường được xem là động lực thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và là lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc tập hợp những người đến từ các nền văn hóa khác nhau không mặc nhiên tạo ra kết quả hoạt động tốt hơn cho tổ chức. Vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở mức độ đa dạng của tổ chức, mà còn ở khả năng biến những khác biệt đó thành giá trị.

Từ góc độ tư vấn toàn cầu, bà Scoble-Williams khuyến khích các tổ chức không chỉ nhìn vào sự đa dạng, mà còn nên xem xét liệu văn hoá tổ chức, hành vi lãnh đạo và phương thức làm việc của mình có đủ vững mạnh để chuyển hoá sự khác biệt thành sự hợp tác, khả năng phán đoán và giá trị hay không.

Với bà Lê Trần Ngọc Đoan, Giám đốc Nhân sự tại Bosch Global Software Technologies, đây vừa là thách thức thực tiễn, vừa là vấn đề mang tính chiến lược. Từ kinh nghiệm lãnh đạo của mình, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa tính đa văn hóa thành giá trị kinh doanh thông qua quản trị nhân sự hiệu quả, xây dựng niềm tin và thiết lập các phương thức tổ chức giúp nhân viên đóng góp góc nhìn đa dạng của mình.

Từ góc độ nghiên cứu, Tiến sĩ Đặng Thảo Quyên, Chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị tại Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa đa dạng văn hóa và hiệu quả hoạt động của tổ chức không phải lúc nào cũng tự động diễn ra. Lãnh đạo bao trùm, môi trường tâm lý an toàn và khả năng hợp tác hiệu quả là những yếu tố có thể quyết định liệu khác biệt văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo hay nguyên nhân gây ra những xung đột.

Những góc nhìn này cùng thách thức một giả định quen thuộc: sự đa dạng có thể tạo cơ hội xây dựng lợi thế cạnh tranh, nhưng chính năng lực lãnh đạo và văn hóa tổ chức mới quyết định liệu cơ hội đó có được hiện thực hóa hay không.

KHI MỞ RỘNG QUY MÔ AI, ĐIỀU GÌ CŨNG BỊ KHUẾCH ĐẠI?

AI mang đến những công cụ mạnh mẽ giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ, chia sẻ tri thức và kết nối các đội ngũ đa văn hóa. Tuy nhiên, công nghệ này cũng có thể tái tạo lại những thiên kiến sẵn có, củng cố các định kiến lỗi thời hoặc đẩy nhanh những phương thức tổ chức kém hiệu quả.

Hãy hình dung một tổ chức nơi nhân viên vốn đã ngần ngại phản biện các quyết định hoặc chia sẻ góc nhìn khác biệt. Việc đưa AI vào quy trình ra quyết định có thể giúp nâng cao hiệu suất, nhưng liệu điều đó có khiến nhân viên cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe nhiều hơn không?

Tương tự, các công cụ giao tiếp ứng dụng AI có thể dịch chính xác câu chữ nhưng chưa chắc truyền tải được sắc thái văn hóa, kỳ vọng hay mối quan hệ ẩn sau lời nói.

Những khả năng này đặt ra một câu hỏi mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không thể bỏ qua, rằng khi mở rộng ứng dụng AI, liệu tổ chức có đang khuếch đại điểm mạnh lẫn điểm yếu của chính mình?

Do đó, thách thức không đơn thuần là đẩy nhanh việc ứng dụng AI, mà còn là bảo đảm rằng các hệ thống con người xoay quanh AI đủ vững mạnh để định hướng việc sử dụng công nghệ này một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ những phương thức làm việc mang tính bao trùm hơn, thích ứng tốt hơn và hiệu quả hơn.

Tọa đàm Nhân sự RMIT là hội thảo thường niên tập trung vào các xu hướng và thách thức về nguồn nhân lực. Ảnh: RMIT

LỢI THẾ CẠNH TRANH TIẾP THEO CÓ THỂ ĐẾN TỪ YẾU TỐ CON NGƯỜI

Những trao đổi tại Tọa đàm RMIT × Deloitte 2026 khuyến khích người tham dự nhìn nhận lại ba giả định phổ biến, gồm môi trường đa văn hóa mặc nhiên tạo ra giá trị kinh doanh, AI tất yếu cải thiện khả năng cộng tác và văn hóa tổ chức sẽ tự động thích ứng với thay đổi công nghệ.

Các trao đổi cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng về chính khái niệm “nợ văn hóa”: liệu đây có phải là một vấn đề mới thực sự trong quá trình chuyển đổi tổ chức, hay chỉ là giúp chúng ta hiểu rõ hơn những thách thức quản trị vốn đã tồn tại từ lâu từ một góc độ khác?

Dù câu trả lời là gì, vẫn có một hệ quả đáng được quan tâm. Đó là doanh nghiệp không thể kỳ vọng rằng, chỉ cần đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi tất yếu sẽ diễn ra, nếu con người, phương thức lãnh đạo và văn hóa tổ chức xung quanh công nghệ đó vẫn không thay đổi. Bởi lẽ, lợi thế cạnh tranh thực sự có thể không nằm ở riêng AI, mà nằm ở nền văn hoá tổ chức có khả năng khuếch đại những thế mạnh của con người xung quanh công nghệ này.

Khi AI định hình lại tương lai việc làm, các tổ chức có thể cần đầu tư một cách bài bản vào niềm tin, tính bao trùm, khả năng thích ứng và năng lực phán đoán của con người, tương xứng với mức đầu tư dành cho năng lực số.

Suy cho cùng, những tổ chức thành công nhất có thể không phải là những đơn vị ứng dụng AI nhanh nhất, mà là những nơi biết cách đưa cả con người và công nghệ cùng phát triển.

Tọa đàm Nhân sự RMIT × Deloitte 2026 với chủ đề “Lợi thế hay bí ẩn về đa văn hóa? Khám phá nợ văn hóa trong kỷ nguyên AI” quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự và giới học thuật nhằm thảo luận về tương lai của môi trường làm việc đa văn hóa và ứng dụng AI.