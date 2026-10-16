Món khoái khẩu khiến nhiều người Việt vô tình rước ổ vi khuẩn

Sau khi ăn tiết canh, người đàn ông 53 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Ảnh: BVCC.

Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Minh, khoa Cấp cứu, cả 4 bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan lợn hoặc các sản phẩm từ lợn. Bệnh được xác định qua xét nghiệm nuôi cấy, với biểu hiện và mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Sốc nhiễm khuẩn sau khi ăn tiết canh

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân P.T.S. (53 tuổi, ở Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, người đàn ông ăn món này, sau đó xuất hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần và mệt mỏi. Tình trạng nhanh chóng diễn biến xấu, bệnh nhân tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, da nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng rất cao, kèm tổn thương nhiều cơ quan, gồm suy thận cấp, tổn thương gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Số lượng tiểu cầu giảm sâu, chỉ còn 29 G/L, trong khi fibrinogen dưới 0,35 g/L.

Bệnh nhân đồng thời bị toan chuyển hóa nặng, nồng độ lactate tăng lên tới 13 mmol/L. Đây là những dấu hiệu cho thấy tình trạng sốc nghiêm trọng, tuần hoàn suy giảm và các mô, cơ quan không được cung cấp đủ máu, oxy.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, phối hợp thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ các cơ quan đang suy giảm chức năng.

Theo bác sĩ Minh, nhiễm liên cầu lợn có thể tiến triển rất nhanh, đặc biệt ở thể nhiễm khuẩn huyết nặng. Khi tuần hoàn suy sụp, các cơ quan không nhận đủ máu và oxy, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy thận, tổn thương gan, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Đáng lo ngại, tình trạng rối loạn đông máu có thể gây xuất huyết hoặc hình thành huyết khối trong các mạch máu nhỏ, làm tổn thương da và đầu chi. Ở những trường hợp nặng, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử, thậm chí buộc phải cắt cụt chi.

Di chứng nặng nề

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh cho biết bệnh liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn mà không có biểu hiện bệnh rõ ràng, khiến việc nhận biết nguy cơ chỉ bằng quan sát bên ngoài trở nên khó khăn.

Người có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, đặc biệt khi có vết thương trên da. Một con đường lây nhiễm đáng lưu ý khác là ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái hoặc các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ.

Ở người, bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Cả hai đều có thể diễn biến nặng, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Không chỉ nguy hiểm trong giai đoạn cấp tính, bệnh còn có thể để lại những di chứng kéo dài. Người bệnh viêm màng não do liên cầu lợn có nguy cơ giảm thính lực, tổn thương thần kinh; trong khi nhiễm khuẩn huyết nặng có thể gây rối loạn đông máu, tổn thương mô và hoại tử đầu chi.

Trước nguy cơ này, ThS.BS Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng và trang phục bảo hộ phù hợp; che kín các vết thương ngoài da, tránh tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết của động vật. Người dân không tự ý giết mổ hoặc sử dụng thịt từ lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, những người có tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn cần chú ý các dấu hiệu bất thường như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da.

Khi có những triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chờ đợi các biểu hiện tự thuyên giảm. Việc thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn khi thăm khám cũng giúp bác sĩ có thêm cơ sở định hướng chẩn đoán, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Việc liên tiếp ghi nhận 4 ca nhiễm liên cầu lợn trong khoảng hai tuần là lời cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm không an toàn và quá trình tiếp xúc với động vật mang vi khuẩn. Không phải cứ tiếp xúc với lợn là sẽ mắc bệnh, nhưng nguy cơ lây nhiễm có thể xuất hiện khi vi khuẩn xâm nhập qua vết thương hở hoặc qua thực phẩm nhiễm khuẩn chưa được nấu chín.

Không ăn tiết canh, thực hiện ăn chín uống sôi và sử dụng phương tiện bảo hộ khi tiếp xúc với lợn là những biện pháp quan trọng giúp người dân chủ động phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

Phương Anh