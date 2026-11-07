Môn karate Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Công an nhân dân khẳng định sức mạnh

Ở chung kết kumite hạng dưới 60kg nam, nhà vô địch SEA Games 33 Khuất Hải Nam vượt qua Trương Văn Đức (Hà Nội) với tỷ số 3-1. Chiến thắng tiếp tục khẳng định phong độ của võ sĩ này sau tấm HCV tại SEA Games 33.

Nguyễn Ngọc Trâm (thứ hai từ trái sang) bảo vệ thành công HCV kata cá nhân nữ. Ảnh: BTC

Tiếp đó, Đặng Hồng Sơn đánh bại đối thủ đến từ Đồng Nai với tỷ số 5-0 ở hạng dưới 67kg, mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Công an nhân dân.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Trâm của Công an nhân dân bảo vệ thành công HCV kata cá nhân nữ, tiếp nối thành tích tại Đại hội năm 2022.

Cũng trong ngày thi đấu 6.11, đoàn Hà Nội cũng ghi dấu ấn với HCV của Đinh Thị Hương ở hạng dưới 68kg nữ, trong khi Nguyễn Thị Diệu Ly đem về chiến thắng cho đoàn Quân đội ở hạng dưới 61kg nữ.

Ở các nội dung kumite, chủ nhà TP.HCM giành 2 HCV nhờ Trương Nam Tiến (-50kg nam) và Nguyễn Chí Thanh (-80kg nam).

Đoàn Phú Thọ cũng có 2 HCV của Phạm Thị Đào (-47kg nữ) và Đỗ Duy Khánh (-55kg nam). Các tấm HCV còn lại thuộc về Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Tĩnh và Bắc Ninh.

Môn karate quy tụ gần 400 VĐV thuộc 28 tỉnh, thành, ngành, tranh tài 25 bộ huy chương, gồm 5 nội dung kata và 20 hạng cân kumite.

Các cuộc tranh tài sẽ kéo dài đến hết ngày 8.11, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn.