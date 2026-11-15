Môn Đua thuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Dàn tuyển thủ quốc gia đua tranh 37 bộ huy chương

Khởi tranh Đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: QL

Mở màn cho chương trình thi đấu là phân môn Canoeing, diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 với 37 bộ huy chương. Đây cũng là dịp để những gương mặt từng đại diện thể thao Việt Nam tranh tài ở các đấu trường quốc tế trở về khoác áo đơn vị chủ quản, tạo nên những màn so tài đáng chú ý.

Ở đường đua Canoeing, sự chú ý hướng về những tuyển thủ giàu thành tích như Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng) và Diệp Thị Hương (Công an Nhân dân). Bên cạnh đó, các tay chèo Nguyễn Hồng Thái (Thái Nguyên), Hiên Năm (Đà Nẵng), Hoàng Thị Hường, Hoàng Thị Lâm (Hải Phòng), Bùi Mai Hạnh (Quảng Ninh) và Huỳnh Cao Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng được kỳ vọng tạo nên những cuộc cạnh tranh quyết liệt.

Trong khi đó, ở phân môn Rowing, tuyển thủ Phạm Thị Huệ là một trong những gương mặt đáng chú ý. Các tay chèo đến từ những địa phương có truyền thống và thế mạnh về đua thuyền như Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Hải Phòng và Hà Tĩnh cũng sẵn sàng bước vào cuộc đua huy chương.

Theo kế hoạch, Rowing sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 29-11, với 22 bộ huy chương ở các nội dung dành cho nam và nữ, thi đấu trên cự ly 2.000m. Các nội dung thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn và thuyền tám người đòi hỏi vận động viên không chỉ có nền tảng thể lực tốt mà còn phải phối hợp chính xác, duy trì nhịp chèo đồng đều trong suốt hành trình.

Khép lại chương trình thi đấu là phân môn Đua thuyền truyền thống, diễn ra từ ngày 30-11 đến 4-12, với 18 bộ huy chương ở các nội dung nam, nữ và hỗn hợp nam nữ. Các đội sẽ tranh tài trên thuyền 14 người và 26 người, ở những cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Môn Đua thuyền tại Đại hội năm nay quy tụ lực lượng vận động viên đến từ khoảng 20 tỉnh, thành, ngành. Với hệ thống 9 đường đua cùng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chuyên môn, Hồ Đá Bàng được kỳ vọng sẽ mang đến điều kiện thi đấu thuận lợi cho các đoàn.

Tuy nhiên, cuộc đua huy chương không chỉ phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật và sức bền của các tay chèo. Điều kiện thời tiết, hướng gió và trạng thái mặt nước cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích. Vì vậy, các đoàn mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội và Hải Dương đã chủ động đưa vận động viên đến địa điểm thi đấu từ sớm để làm quen với điều kiện thực tế.

Không chỉ là cuộc tranh tài nhằm xác định thứ hạng giữa các địa phương, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện những nhân tố triển vọng cho đua thuyền Việt Nam. Thông qua thành tích của các vận động viên, giới chuyên môn có thêm cơ sở rà soát lực lượng, lựa chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới SEA Games 34 và các đấu trường quốc tế giai đoạn 2027-2030.