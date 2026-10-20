Món đồ làm chao đảo kỳ thi khốc liệt bậc nhất Hàn Quốc

Thí sinh sử dụng kính AI trong kỳ thi đại học sẽ bị hủy kết quả thi và cấm thi trong năm tiếp theo. Ảnh: Chosunbiz.

Korea Times cho biết Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng kính thông minh tích hợp AI trước kỳ thi đại học (CSAT) dự kiến diễn ra ngày 19/11. Theo hướng dẫn của Viện Đánh giá và Chương trình giảng dạy Hàn Quốc (KICE), thí sinh đeo kính AI trong phòng thi sẽ bị hủy kết quả và có thể bị cấm tham gia kỳ thi năm tiếp theo.

Áp dụng mức phạt nặng nếu dùng kính AI

Theo quy định quản lý kỳ thi CSAT của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, thí sinh không nộp các thiết bị thông minh như kính thông minh hoặc đồng hồ thông minh trước buổi thi đầu tiên và sử dụng trong lúc làm bài sẽ bị xử lý theo vi phạm loại 3. Hình thức xử lý gồm hủy kết quả thi năm đó và cấm dự thi CSAT trong một năm tiếp theo.

Ngay cả khi không sử dụng thiết bị, thí sinh mang kính thông minh vào phòng thi hoặc giữ thiết bị bên người vẫn bị xử lý theo vi phạm loại 9 - bị hủy kết quả thi năm đó.

Trường hợp từ chối yêu cầu kiểm tra của giám thị, thí sinh có thể bị xem xét riêng và xử lý như hành vi sai phạm nghiêm trọng, tương đương vi phạm loại 3.

Giám thị được phép kiểm tra kính thông minh khi xác nhận họ tên, thông tin dự thi hoặc trong quá trình làm bài. Nếu cần kiểm tra kỹ hơn, giám thị có thể yêu cầu thí sinh tháo kính, đặt lên bàn và hợp tác trong quá trình kiểm tra.

Korea JoongAng Daily cho biết các biện pháp này được đưa ra sau hàng loạt vụ gian lận bằng kính AI bị phát hiện trong các kỳ thi gần đây tại Hàn Quốc.

Cụ thể, vào ngày 10/10, một thí sinh bị phát hiện đeo kính thông minh trong kỳ thi tuyển sinh tại Đại học Yonsei. Dù giám thị đã kiểm tra thí sinh trước khi bắt đầu, người này vẫn qua mặt khâu kiểm tra ban đầu và chỉ bị phát hiện khi bài thi đã diễn ra được một thời gian.

Trước đó, vào ngày 3/10, một thí sinh đeo kính thông minh bị phát hiện trong kỳ thi tự luận tuyển sinh khối khoa học tự nhiên tại Đại học Seoul. Thí sinh lập tức bị đưa ra khỏi phòng thi và bị cấm tham gia các kỳ thi tuyển sinh của trường trong ba năm.

Một vụ việc khác xảy ra trong kỳ thi TOEIC thường kỳ tại Hàn Quốc hồi tháng 5. Một thí sinh bị phát hiện đeo kính thông minh và xử phạt vì gian lận.

Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến phổ biến hướng dẫn cho các trường đại học hệ 4 năm trên toàn quốc, trong đó giải thích cách nhận diện kính thông minh và quy trình kiểm tra.

Cơ quan này cũng lên kế hoạch sản xuất video tập huấn để giúp giám thị phân biệt kính AI với kính thông thường, đồng thời nhận biết những hành vi đáng ngờ có thể liên quan đến việc sử dụng thiết bị.

CSAT là kỳ thi lớn và khốc liệt bậc nhất tại Hàn Quốc. Ảnh: CNN.

Giáo viên lo áp lực kiểm tra, xử lý tranh chấp

Dù các biện pháp kiểm soát được siết chặt, việc phát hiện kính AI vẫn là thách thức đối với giám thị. Các thiết bị này có thiết kế gần giống kính thông thường, khiến việc nhận diện bằng mắt thường trở nên khó khăn.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đang xem xét các phương án hỗ trợ phát hiện thiết bị, trong đó có phương án áp dụng máy dò tần số vô tuyến. Tuy nhiên, công nghệ này khó được triển khai kịp thời cho kỳ thi năm nay.

Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Choi Kyo-jin cho biết sự khác biệt giữa các môi trường thi có thể gây ra sai sót trong quá trình phát hiện, khiến việc đưa các thiết bị dò vào sử dụng ngay lập tức gặp khó khăn.

Do đó, giám thị vẫn phải chủ yếu dựa vào quan sát trực tiếp và phán đoán cá nhân để nhận diện kính AI. Theo kế hoạch, họ sẽ phải kiểm tra những thí sinh đeo kính trước mỗi buổi thi CSAT năm nay nhằm ngăn chặn gian lận có sự hỗ trợ của AI.

Yêu cầu này làm dấy lên lo ngại về khối lượng công việc và trách nhiệm của giáo viên. Ngoài việc giám sát quá trình làm bài, giám thị còn phải kiểm tra thiết bị, xử lý các trường hợp đáng ngờ và giải quyết khiếu nại nếu thí sinh phản đối hoặc từ chối hợp tác.

Việc kiểm tra kéo dài cũng có thể làm gián đoạn việc làm bài thi của những thí sinh khác. Trong khi đó, nếu phát hiện sai phạm không kịp thời hoặc xảy ra tranh chấp về kết quả kiểm tra, giám thị có thể phải đối mặt với những vấn đề liên quan trách nhiệm cá nhân.

Bàn về vấn đề này, Công đoàn Giáo viên Trung học Quốc gia Hàn Quốc cho rằng giáo viên vốn đã phải gánh vác khối lượng công việc và trách nhiệm lớn trong công tác coi thi CSAT. Việc bổ sung quy trình kiểm tra kính AI mà không có nhân lực và hướng dẫn phù hợp có thể khiến áp lực đối với họ gia tăng.

Công đoàn đề xuất bổ sung nhân sự hỗ trợ kiểm tra thiết bị AI, đồng thời xây dựng quy trình rõ ràng để xử lý tranh chấp và xác định trách nhiệm khi phát sinh sự cố. Ngoài ra, giáo viên cần có thêm thời gian và nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra mà không ảnh hưởng đến việc giám sát kỳ thi.