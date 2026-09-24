Món đồ hàng hiệu trị giá 102 triệu đồng của Nam Em

Nam Em là người đẹp được khán giả biết đến qua nhiều cuộc thi nhan sắc và các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp sinh năm 1996 hiện gây chú ý khi giành danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM 2025, đánh dấu bước trở lại với các hoạt động showbiz.

Mới đây, trên story cá nhân, Nam Em chia sẻ hình ảnh một chiếc túi hàng hiệu có giá 102 triệu đồng. Sau đó, người đẹp tiết lộ cô đã trực tiếp đến cửa hàng và tậu ngay món đồ yêu thích. Khoảnh khắc sở hữu chiếc túi mới khiến Nam Em không giấu được niềm vui và bày tỏ sự hạnh phúc khi có được món đồ mà bản thân yêu thích.

Nam Em chia sẻ khoảnh khắc đi mua chiếc túi hiệu 102 triệu đồng.

Động thái của Nam Em nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy cuộc sống hiện tại của người đẹp có nhiều thay đổi sau thời gian trải qua biến động. Việc chủ động mua món đồ có giá trị lớn cho thấy Nam Em đang dành nhiều sự quan tâm hơn cho những niềm vui cá nhân và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Nam Em sinh năm 1996, từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp có thành tích lọt Top 8 chung cuộc. Đây được xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật và sắc đẹp của Nam Em.

Sau các cuộc thi, Nam Em tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đồng thời thử sức ở vai trò ca sĩ. Cô sở hữu giọng hát được một bộ phận khán giả yêu thích và từng xuất hiện tại nhiều chương trình, sân khấu âm nhạc.

Tuy nhiên, hành trình hoạt động nghệ thuật của Nam Em cũng trải qua không ít ồn ào. Những chia sẻ và phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội từng khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có giai đoạn, người đẹp chủ động tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho bản thân. Khoảng thời gian này khiến hình ảnh của Nam Em có nhiều thay đổi trong mắt công chúng.

Nam Em từng có lúc tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì những biến cố.

Thời gian gần đây, Nam Em dần tái xuất mạnh mẽ hơn. Người đẹp xuất hiện trong nhiều hoạt động, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh những ý kiến khác nhau, cô cũng nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ sau quãng thời gian nhiều thăng trầm.

Đặc biệt, danh hiệu Á khôi 1 Miss Cosmo TP.HCM 2025 được xem là một dấu mốc mới trong hành trình trở lại showbiz của Nam Em. Thành tích này giúp người đẹp có thêm cơ hội xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến sắc đẹp và nghệ thuật, đồng thời nhận được sự chú ý trở lại từ công chúng.

Gần đây, khi nói về cuộc sống hiện tại, Nam Em tâm sự: "Bất ngờ là hào quang lại tìm đến. Hiện tại, tôi đang rất tận hưởng cuộc sống, công việc và không đặt nặng mình phải là ai, chỉ cần có việc để làm và những người bạn để tâm sự là hạnh phúc".