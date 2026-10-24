Món đồ đang được săn đón nhất lúc này trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội

Sự trở lại của BIGBANG tại Việt Nam sau khoảng 9 năm không chỉ khiến cộng đồng người hâm mộ háo hức săn vé mà còn tạo nên nhu cầu thuê lightstick trước thềm hai đêm diễn tại Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều bài đăng tìm thuê món phụ kiện đặc trưng của nhóm xuất hiện, cho thấy khán giả đang tích cực chuẩn bị để hòa mình vào bầu không khí concert.

BIGBANG sẽ tổ chức hai đêm diễn thuộc world tour XX : COSMOS tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10. Đây là lần nhóm trở lại biểu diễn tại Hà Nội sau khoảng 9 năm, vì vậy sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo thông tin được công bố, toàn bộ vé đã được bán hết sau các đợt mở bán.

Sức nóng của concert không chỉ thể hiện qua nhu cầu mua vé mà còn lan tỏa đến những hoạt động chuẩn bị trước giờ diễn. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều hội nhóm xuất hiện bài đăng cho thuê lightstick BIGBANG. Bên cạnh những người cung cấp dịch vụ cho thuê, không ít khán giả cũng chủ động đăng bài tìm kiếm địa chỉ thuê để kịp chuẩn bị cho hai đêm nhạc.

Thực tế, không phải người hâm mộ nào cũng sở hữu lightstick của BIGBANG, đặc biệt là những khán giả lần đầu tham dự concert của nhóm hoặc chưa có cơ hội sưu tầm sản phẩm chính thức. Trong khi đó, việc mua mới một chiếc lightstick có thể khiến một số người cân nhắc về chi phí, nhất là khi món đồ không được sử dụng thường xuyên. Thuê lightstick vì thế trở thành phương án được nhiều khán giả lựa chọn, giúp họ có thêm trải nghiệm tại sự kiện mà không nhất thiết phải đầu tư một khoản tiền để sở hữu riêng.

Tuy nhiên, sức hút của lightstick không chỉ nằm ở công dụng phát sáng. Trong văn hóa concert Kpop, món phụ kiện này từ lâu đã trở thành biểu tượng gắn kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Mỗi nhóm nhạc thường sở hữu thiết kế lightstick riêng, giúp khán giả thể hiện sự ủng hộ, đồng thời tạo nên dấu ấn thị giác đặc trưng trong những buổi biểu diễn trực tiếp.

Khi hàng nghìn chiếc lightstick cùng được bật sáng trên khán đài, sân vận động có thể biến thành một biển ánh sáng, hòa nhịp với âm nhạc và những màn trình diễn trên sân khấu. Hình ảnh này không chỉ góp phần tạo nên không khí sôi động mà còn thể hiện sự đồng hành của cộng đồng người hâm mộ. Việc cùng giơ lightstick, hát theo những ca khúc quen thuộc và hòa vào tiếng reo hò của đám đông cũng trở thành một phần đáng nhớ trong trải nghiệm concert.

Với BIGBANG, món phụ kiện này còn gắn liền với hành trình hoạt động lâu năm của nhóm và những ký ức của cộng đồng người hâm mộ. Sau nhiều năm chờ đợi cơ hội được gặp thần tượng trên sân khấu, khán giả không chỉ muốn thưởng thức các tiết mục trực tiếp mà còn mong được hòa mình vào không gian âm nhạc cùng những người có chung tình yêu dành cho nhóm. Bởi vậy, việc tìm thuê lightstick trước giờ diễn không đơn thuần là chuẩn bị một vật dụng phát sáng, mà còn thể hiện mong muốn trở thành một phần của bầu không khí concert.

Đối với nhiều người, những trải nghiệm như cùng hát vang một ca khúc quen thuộc, giơ cao lightstick hay ghi lại khoảnh khắc hàng nghìn ánh đèn đồng loạt xuất hiện trên khán đài có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Trong bối cảnh mạng xã hội giúp những hình ảnh và video tại concert lan tỏa rộng rãi, các yếu tố này càng góp phần làm nên sức hấp dẫn của những buổi biểu diễn trực tiếp.

Theo lịch trình được công bố, hai đêm diễn của BIGBANG tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự kiến bắt đầu lúc 19h30 ngày 24 và 25/10. Sau chặng Hà Nội, world tour XX : COSMOS dự kiến tiếp tục đến Sydney vào ngày 31/10.

Sau khoảng 9 năm chờ đợi, sự trở lại của BIGBANG mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều thế hệ người hâm mộ Việt Nam. Trong bối cảnh vé concert đã được bán hết và nhu cầu chuẩn bị cho đêm diễn ngày càng sôi động, những bài đăng tìm thuê lightstick cho thấy sức hút của sự kiện không chỉ nằm ở cơ hội gặp lại thần tượng, mà còn ở mong muốn được sống trọn vẹn trong bầu không khí âm nhạc và kết nối với cộng đồng người hâm mộ.